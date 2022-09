Bruntál nasadil novou posilu, na Hlubinu to ale nestačilo

Novou posilu Romana Modelského nasadil trenér Bruntálu Martin Kotala do utkání s Hlubinou. Domácí šli do vedení, ovšem na body to nestačilo. Divizní nováček výsledek otočil a vyhrál 2:1.

Bruntál prohrál s Hlubinou 1:2 | Foto: Deník/Petr Widenka