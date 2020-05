První část tréninku proběhal na vedlejším hřišti, následovalo krátké utkání 2 x 12 minut – mladí x staří. V tomto týdnu tým čekají dva tréninky. První přípravný duel je na programu jednatřicátého května na domácím trávníku od 15 hodin s Heřmanicemi.

„Už jsme se všichni těšili,“ pousmál se trenér Slavoj Olympie Bruntál Martin Kotala. „Měli jsme k dispozici jednadvacet hráčů, mladí kluci z Ostravska byli omluveni,“ pokračoval kouč. V přípravě nechyběli ani dva mladí odchovanci Slavík s Kubičíkem. „Dostanou šanci, aby se začlenili do týmu,“ dodal trenér s tím, že by rád ještě jednoho hráče do sestavy získal. Tým zatím trénuje dvakrát týdně, s tím, že jeden trénink je individuální. Od pětadvacátého května bude příprava tři dny v týdnu.