„Bohužel do tohoto zápasu náš stav z konce podzimní části. Měli jsme k dispozici pouze deset zdravých kluků. Ještě, že nám pomohl Michal Seidler a dva dorostenci,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica. „První poločas nám vcelku vyšel. Měli jsme tři velké šance. V jedné se ocitl Limanovský, Mozol dvakrát trefil tyčku,“ vyjmenovával kouč Bílovce.

Po přestávce se ale karta obrátila. „Domácí měli více energie. Dostávali se do šancí. Nás držel brankář Padušák. Nakonec jsme inkasovali dvě branky. V závěru jsme snížili a chtěli ještě vyrovnat. Měli jsme dvě střely ale gól jsme nedali. Upřímně jsem rád, že šlo o poslední zápas podzimu. Naše marodka je totiž obrovská," dodal šéf hostující lavičky.

Rýmařovská Jiskra přivezla z Valašska bod

„Za výkon ve druhém poločase jsme si vyhrát zasloužili. Byl to náš nejlepší poločas, co jsme odehráli. Měli jsme převahu, hráli jsme aktivně. Měli jsme šance, trefili jsme břevno a hlavně dávali góly,“ těšilo bruntálského kapitána Ondřeje Kušníra. „Soupeře jsme dobře napadali, dali jsme do hry srdíčko a měli jsme velkou vůli po vítězství. Po zásluze jsme byli za dobrý výkon odměnění,“ uzavřel bývalý ligista.

Bruntál – Bílovec 2:1 (0:0)

Branky: 68. Blažek, 71. Rončák – 78. Tomášek. Rozhodčí: Smýkal – Šafrán, Pavlica. ŽK: Studený. Modelský. Rončák, Blažek, Goněc, Unverdorben – Padušák, Šlesár, Mozol. ČK: 93. Padušák. Diváci: 250.

Bruntál: Studený – Hanel, Kušnír, Ostrák, Goněc – Schwarz, Blažek, Hapka, Knapp (83. Unverdorben) – Rončák (85. Cabal), Modelský (74. Slavík). Trenér: Petr Kostelník.

Bílovec: Padušák – Tomášek, Dresler, Krayzel – Seidler (61. Honus), Dostál, Mozol, Šlesár, Gajdošík (83. Šimečka, 93. T. Pavlík) – Mikuš, Limanovský. Trenér: Jan Woznica.