/FOTOGALERIE/ Zajímavou posilu ulovil pro nový soutěžní ročník divizní Bruntál. Jedná se o Filipa Pražáka. Pětadvacetiletý fotbalista je schopen zahrát jak v obraně, tak i v záloze. Naposledy kopal divizi za Nový Jičín.

Fotbalisté Jeseníku uspěli v pohárovém utkání proti Bruntálu a v dalším kole se mohou těšit na zápas se Šumperkem. FOTO: FK Jeseník | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Filip je fotbalistou do základní sestavy. Hodně si o něj slibujeme,“ řekl hrající trenér Bruntálu Ondřej Kušnír. Pražák je odchovancem Budišova nad Budišovkou. V minulosti kopal také za Jakubčovice nad Odrou a Opavu. „Jednoho hráče bychom ještě chtěli přivést. Šanci dostanou také naši kluci z dorostu. Co se týká posil, tak jejich příchod nám musí dávat smysl. Myslím si, že tým špatný nemáme,“ podotkl Ondřej Kušnír. Naopak kabinu opustili Studený s Ostrákem. Prvně jmenovaný zamířili do Sokola Újezd a druhý za Antonínem Murou do Jiskry Rapotín.

Rýmařov porazil Rapotín, Matěj Němec zkompletoval hattrick

Bruntál má za sebou také zápas předkola MOL Cupu. V Jeseníku prohrál s domácím výběrem 0:2. Domácí o svém vítězství rozhodli ve druhém poločase, když se trefili Kysela a Cekuras. „I když jsme prohráli, nebylo to špatné utkání. Šanci v něm dostali kluci, kteří toho v sezoně moc neodehráli,“ dodal Kušnír.

V nedělí čeká na Bruntálské přípravný duel ve Velkých Losinách.