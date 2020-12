„Kluci měli individuální tréninkový plán. Od pátku se do přípravy už ponoříme společně,“ řekl bruntálský kouč Martin Kotala. „Najedeme do klasického tréninkového cyklu,“ pokračoval. Ten bude probíhat do sedmnáctého prosince. Třetiligový Hlučín ještě v prosince zvládne dvě přípravná utkání. V Bruntále touto cestou jít nechtějí. „Zápasy hrát nebudeme, ty přijdou na řadu až v klasickém bloku zimní přípravy,“ řekl trenér aktuálně jedenáctého týmu fotbalové Divize F.

Zimní přípravu odstartuje Slavoj Olympia v prvním lednovém týdnu. „Bude to pořádný kvapík. Hrát se začne dříve, protože na řadu přijdou dohrávky,“ podotkl Martin Kotala.

A jak to vypadá s případnými změnami v kádru. „Před sezonou jich proběhlo celkem dost. Náš tým si stále sedá. Nebylo by vhodné do něj znovu zasahovat,“ má jasno trenér. „Musel by přijít hráč, který by byl nadprůměrný a byl by velký přínosem,“ řekl ještě.

Martin Kotala chce jít cestou zařazováním místních hráčů na soupisku. „Pokud to jen trochu půjde a kluci budou mít kvalitu, chci dávat šanci bruntálským patriotům. To je v dnešní těžké době ideální cesta. Pokud hráč přeroste výkonnostně divizi, může se posunout do vyšší soutěže,“ zakončil šéf bruntálské lavičky.