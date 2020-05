„Dohodli jsme se, že áčko začne v pátek s tréninkem. Mládežnické kategorie v pondělí. K dispozici máme tři hřiště v Bruntále a dvě v Moravském Kočově. Nakoupena je i dezinfekce, mohu s klidným srdcem říci, že jsme na dobře připraveni,“ hlásí klubový šéf Jan Urban.

Slavoj už má domluvené i přípravná utkání. „Tedy za předpokladu, že bude povolen vstup do šaten, ale to by od pětadvacátého neměl být problém,“ zvedl prst předseda Slavoj Olympie. Jednatřicátého května jeho tým bude hostit doma Heřmanice. „O týden později náš čeká odveta na soupeřově hřišti. Bereme to pohárově,“ pousmál se Jan Urban a pokračoval: „Máme nabídku ještě z Velkých Heraltic a do Marcela Cudráka z Břidličné. Zájem hrát s námi má i Rapotín, jeden zápas navíc dlužíme Jeseníku. Je to ale dobře, po fotbalu jsme všichni hladoví.“

Do přípravy se zapojí i mladíci Prokop Fárek, který hrával za Baník a naposledy působil v Bělá, a také Alex Holec, ten už ale s týmem trénoval před koronavirovou pandemii. Na lovu v Bruntálu byl ostravský Baník, který projevil zájem u záložníka Michala Sekaninu. „Baník s námi započal jednání. Nechceme nikomu bránit v kariéře. Na druhou stranu Michal hostuje v Opavě, kde je smluvně vázán a Baník se tak musí domluvit i s Opavou,“ zakončil Jan Urban.