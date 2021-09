„Martin Kotala je na dovolené. Během týdne ho zaskočil Ondřej Kušnír. Šlo jen o týdenní záskok,“ vysvětlil předseda Slavoj Olympie Bruntál Jan Urban starší. Na první změnu skóre se čekalo pouhých pět minut. Knapp zatáhl balon po levé straně, odcentroval a Slavík uklidil balon do sítě. „Rychlá branka nás uklidnila a zároveň nakopla,“ řekl Jan Urban. Vítkovice začaly tlačit a podařilo se jim vyrovnat. Šest minut před poločasem kopal Bruntál rohový kop. Na míč si vyskočil Orság a překonal domácího gólmana podruhé.

„Ve druhém poločase jsme velmi dobře bránili. Kluci hráli disciplinovaně, a to slavilo úspěch,“ pochvaloval si Jan Urban. „S přibývajícími minutami byli domácí více a více nervóznější. My jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Už se těšíme na neděli, kdy hostíme vedoucí Frýdlant,“ uzavřel předseda Slavoj Olympie.

Vítkovice – Bruntál 1:2 (1:2)

Branky: 14. Richtár – 5. Slavík, 39. Orság. Rozhodčí: Hudec – Julínek, Matějek. ŽK: Kalfas, Richtár, M. Němec – Kušnír, Hanel. ČK: 70. Richtár. Diváci: 150.

Bruntál: Šidlák – Goněc, Kušnír, Hanel, Galus – Šindler (87. T. Němec), Slavík (61. Urban), Ostrák, Blažek (87. Vojtík)– Orság, Knapp (79. Žatka). Trenér: Ondřej Kušnír.