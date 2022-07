„Vypadá to, že se budeme muset bez Marka obejít. Jeho odchod do Hlučína je téměř jistý,“ přiznal trenér Bruntálu. „Pracovali jsme na náhradě, ale bohužel oslovení hráči nakonec naši nabídku neakceptovali. Vypadá to, že do začátku sezony už nikdo nepřijde. Budeme hrát s našimi kluky,“ podotkl Martin Kotala.