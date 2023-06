/FOTOGALERIE/ Bruntálští fotbalisté ve svém posledním vystoupení letošní sezony představili na hřišti v Bílovci. Svěřencům trenéra Petra Kostelníka nevyšel vstup do zápasu. Rychle nabrali dvoubrankové manko a nakonec prohráli 2:3.

Bílovec - Bruntál 3:2. | Foto: ŠSK Bílovec

Domácí vyšel vstup do zápasu. Hned v 8. minutě vyrobili hosté chybu, míče se zmocnil Dostál, přihrál Gajdošíkovi a ten přehodil brankáře Šidláka. Po necelé čtvrthodině kopali domácí rohový kop, na míč si vyskočil Heiník a dával na 2:0. „Začátek jsme měli dobrý. Rychle jsme dali dva gólu, bohužel pak jsme začali hrát až moc profesorsky. Naše hra měla i ideálu daleko,“ přiznal kouč Bílovce Jan Woznica. Ve 25. minutě vystrčil růžky Bruntál. Po kombinační akci na jeden dotek se prosadil Slavík. „K utkání jsme jeli v okleštěné sestavě. Nezachytili jsme vstup do utkání. Vlastními chybami jsme Bílovec dostali do hry,“ vzal si slovo trenér Bruntál Petr Kostelník. „S přibývajícími minutami jsme hru srovnali. Dali jsme kontaktní gól a šli za vyrovnáním,“ dodal hostující stratég. Tři minuty před koncem kopali Bílovečtí rohový kop a Heiník dával na 3:1. „Je to problém celé naší sezony. Nezvládáme závěry prvních poločasů,“ kroutil hlavou Kostelník.

Druhý poločas žádnou úchvatnou podívanou nenabídl. „Zápas se spíše dohrával z povinnosti. Šlo o podprůměrné utkání. Spokojen s naším výkonem nejsem. Ještě už je konec. Celkově nám jarní část vůbec nevyšla,“ konstatoval Jan Woznica. Bruntál v první minutě nastavění upravil na konečných 3:2. „Soupeř byl fotbalovější. My jsme ale špatně nehráli. I přes porážku musím kluky pochválit,“ zakončil Petr Kostelník.

Bílovec – Bruntál 3:2 (3:1)

Branky: 8. Gajdošík, 14. a 42. Heiník – 25. Slavík, 91. Schwarz. Rozhodčí: Ganaj – Trigas, Broskevič. ŽK: Mikuš, Pavlík, Krayzel – Deák. Diváci: 120.

Bílovec: Padušák – Tomášek, Heiník, Krayzel, Pavlík – Koschatzký (74. Minařík), Mikuš (73. Čavera) – Dluhoš (68. Dresler), Dostál (63. Raszyk), Jelen – Gajdošík. Trenér: Jan Woznica.

Bruntál: Šidlák – Galus, Hapka, Vojtík, Hanák – Goněc, Ostrák, Tomášek (78. Kubesa), Schwarz – Modelský (46. Deák), Slavík. Trenér: Petr Kostelník.