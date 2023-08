První porážku v sezoně utrpěli bruntálští fotbalisté. Na hřišti ambiciózního Bílovce prohráli 0:2. Navíc přišli o vyloučeného Matyáše Schwarze. Trenér Slavoje David Drexler nebyl spokojen hlavně s prvním poločasem.

Bruntál prohrál v Bílovci | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Odehráli jsme utkání o dvou různých poločasech. Ten prvním nám vůbec nevyšel. Něco jsme si v kabině řekli, avšak na trávníku vůbec neplnili,“ zlobil se kouč Slavoje. „U všeho jsme byli pozdě. Hráči neplnili pokyny a působili nekoncentrovaně,“ pokračoval David Drexler. Bílovec hned v úvodu mohl jít do vedení. Sudí Písečný nařídil penaltu, tu ale domácí Krömer neproměnil. „Bílovec měl několik šancí, kdyby vedl 4:0, nikdo by se nedivil,“ poznamenal bruntálský stratég. Po půlhodině hry šel favorit do vedení. Gajdošík kopal rohový kop a Heiník otevřel skóre. „Nechci se vymlouvat. Dle mého názoru brance předcházel faul na našeho brankáře,“ přidal svůj postřeh David Drexler. V závěru úvodního dějství chytil skvělý Šidlák ještě jednu soupeřovu tutovku.

Ve druhém poločase Bruntál přidal. „Druhý poločas byl našem podání úplně o něčem jiném. Soupeř, který měl v nohách čtvrteční zápas s Polankou už nebylo tolik ve hře,“ podotkl David Drexler. Po hodině hry mohlo být srovnáno. Schwarzova rána ale skončila na tyči Padušákovy branky. V 73. minutě uviděl Schwarz druhou žlutou kartu a Bruntál šel do deseti. „Vyloučení bylo pro nás ranou, domácí pak z brejku dali gól a bylo rozhodnuto. Nechci si stěžovat, sami jsme soupeře dostávali do šancí. Výkon sudí ale nebyl ideální,“ řekl David Drexler a dodal: „Nyní hrajeme dvakrát doma. Z těchto utkání budeme chtít vytěžit maximum.“

Bílovec – Bruntál 2:0 (1:0)

Branky: 31. Heiník, 79. Limanovský. Rozhodčí: Písečný – Jurajda, Trigas. ŽK: Heiník, Gajdošík, Kollek – Modelský, Schwarz, Slavík. ČK: 73. Schwarz. Diváci: 235.

Bílovec: Padušák – Kollek, Tomášek, Heiník, Melecký – Mozol (73. Zavadil), Krayzel (63. Koschatzký), Dostál – Dluhoš (57. Kunz), Krömer (57. Limanovský), Gajdošík. Trenér: Jan Woznica.

Bruntál: Šidlák – Galus, Hapka, Vojtík, Goněc – Pražák – Schwarz, Hanel (69. Slavík), Blažek, Rončák (69. Krywda)– Modelský (86. Unverdorben). Trenér: David Drexler.