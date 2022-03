Šestatřicetiletý Švancer má za sebou pestrý fotbalový životopis. Prošel Bílovcem, Novým Jičínem, Prostějovem, Mikulovicemi, Kravařemi, Hranicemi, Frýdkem-Místkem, Bohumínem a Polankou. „Leoš Švancer je zkušený fotbalista, který nám určitě hodně pomůže,“ uvedl na adresu nové akvizice šéf bruntálského klubu Jan Urban. Dalšími nováčky jsou Rončák ze Světlé Hory a Schwarz z rýmařovské Jiskry. „Rončák je zkušený fotbalista, který nám pomůže v ofenzivě. Schwarz je mladý běhavý fotbalista, s kterým počítáme do zálohy,“ podotkl bruntálský předseda.

Bruntálští evidují taky odchody. Tomáš Němec zamířil do Rakouska, druhý Tomáš Němec do Vrbna pod Pradědem. Uvolněn byl také Došla, který zamířil do Jakartovic.

Bruntál také slaví jeden úspěch na mládežnickém poli. Talentovaný fotbalista Josef Blatný podepsal profesionální smlouvu ve Slezském FC Opava. „Papírově je vše dořešeno. Opava už za Pepu poslala první splátku,“ řekl Jan Urban.

Bruntálští o víkendu odehráli také dva přípravné zápasy. Béčko prohrálo v Šumperku 1:7 a áčko podlehlo Kozlovicím 2:4. Nyní mají před sebou svěřenci trenéra Martina Kotaly soustředění a přípravné duely s Medlovem a Startem Brno.