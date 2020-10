„Věděli jsme, že nás čeká zápas o šest bodů. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Jde ale doslova o vydřené vítězství,“ vydechl si trenér Slavoj Olympie. Domácí šli díky dvěma gólům Urbana do vedení. „Chvíli nám trvalo, než jsme se vyrovnali se soupeřovou hrou. Postavil se proti nám mladý tým s dobrým pohybem. Dali jsme dva góly a vypadalo to dobře, jenomže jsme udělali penaltu a Třinec byl ve hře,“ pokračoval Kotala.

Po hodině hry byl vyloučen třinecký gólman Adamuška. „Naskytla se nám přesilovka. Třinec to ale nezabalil a vyrovnal,“ kroutil hlavou domácí stratég. Když už to vypadalo, že se budou body dělit, přišla akce, kterou zakončil gólovou střelou Zdeněk Orság. „Těší mě, že se kluci rvali až do posledních minut. Byli za to odměněni,“ zakončil spokojený Martin Kotala.

Bruntál – Třinec B 3:2 (2:1)

Branky: 19. a 29. Urban, 88. Orság – 35. Niemczyk (penalta), 76. Szotkowski. Rozhodčí: Urbánek – Křepský, Hudec. ŽK: Vojtík, Urban – Adamuška, Szotkowski. ČK: 64. Adamuška.

Bruntál: Studený- Twardzik, Kušníř, Vojtík, Němec – Galus, Blažek, Urban, Žatka (85. Slavík) – Orság (91. Kubičík), Pospěch (93. Goněc). Trenér: Martin Kotala.