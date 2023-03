/FOTOGALERIE/ I ve druhém jarním utkání fotbalisté divizního nováčka z Břidličné prohráli. Na domácím trávníku nestačili na Havířov. Indiánům podlehli 2:4. Kovohutě opět popravily hrubé individuální chyby.

Zápas 15. kola fotbalové divize F Břidličná - Havířov 2:4. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Zápas se mi těžko hodnotí. Je to druhé utkání, které jsme si prohráli sami. Udělali jsme čtyři hrubé individuální chyby, které soupeř potrestal. Doslova jsme mu góly darovali,“ mrzelo trenér Břidličné Reného Vojtěška.

Kovohutě si vypracovaly první šanci zápasu. Knapp s Cudrákem ale situaci dobře nevyřešili. „Byla to škoda. Vstřelený gól by nás uklidnil,“ mínil domácí stratég. Ve 32. minutě vyrobili domácí první hrubku, která vyústila v pokutový kop. „Vzápětí jsme udělali další hrubku a bylo to 0:2,“ posteskl si René Vojtěšek a dodal: „Pozitivem bylo, že to kluci nezabalili. Tým ukázal, že má velký charakter. Po standardní situaci se nám podařilo vstřelit kontaktní gól. Bohužel ve hře jsme byli pouze dvě minuty. Vyrobili jsme chybu na soupeřově šestnáctce a následně jsme nezachytili únik Havířova a bylo to 1:3,“ popisoval kouč závěr prvního poločasu.

Rýmařovská Jiskra srazila Frenštát hned v úvodu

Po hodině hry přidal Havířov čtvrtý gól. „I za stavu 1:4 jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Dali jsme druhý gól. Dokonce i třetí. Ten nám ale nebyl pro ofsajd uznán. Ve dvou případech jsme nastřelili brankovou konstrukci,“ vyjmenovával René Vojtěšek. „Porážka mrzí, zbraně ale neskládáme. Jdeme dál, věřím, že když se v příštím utkání vyvarujeme individuálních chyb, budeme bodovat,“ zakončil trenér Kovohutí.

Břidličná – Havířov 2:4 (1:3)

Branky: 43. a 65. Kutty – 22. Wojnar (penalta), 23. a 45. Pierlak, 62. Kisza. Rozhodčí: Páral – Řezníček, Šimoník. ŽK: Bala – Podešva, Michalčák, Wojnar. Diváci: 100.

Břidličná: Zifčák – Kutty, Bala, Můčka, Pavlíček – Pančochář, Kostera, Dydowicz – Cudrák, Houdek (32. Češek), Knapp. Trenér: René Vojtěšek.