Divizní nováček z Břidličné se v sobotu představil v Hlubině. Svěřenci trenéra Reného Vojtěška v prvním poločase vyrobili dvě individuální chyby, a to je stálo zápas. Kovohutě své šance neproměnily a prohrály 0:2.

Břidličná prohrála v Hlubině | Foto: Miroslav Pergl

Břidličnou zabrzdil v rozletu rychlý gól. „Hned v úvodu jsme udělali v šestnáctce individuální chybu a soupeři darovali rychlou branku,“ začal utkání rozebírat kouč Břidličné René Vojtěšek. Druhá branka byla k vidění v závěru prvního poločasu. „Při odkopu jsme dali balon na soupeřovu nohu a ten pohodlně skóroval. My jsme ale také měli v prvním poločase tři dobré šance, ale nám se je proměnit nepodařilo,“ litoval hostující stratég. Do role smolaře se převtělil Jakub Houdek.

Po přestávce chtěla Břidličná s výsledkem něco udělat. „Domácí měli jedinou šanci, tu ale neproměnili. Více jsme soupeři nedovolili. Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit kontaktní gól,“ poznamenal René Vojtěšek.

Kovohutě ale nezanechaly v Hlubině špatný dojem. „Byl to bojovný zápas. My jsme doplatili na chyby. Herně to ale špatné nebylo. Kluci to ani za nepříznivého stavu nezabalili. To je pozitivní. Máme na čem stavět,“ zakončil trenér Břidličné.

Unie Hlubina – Břidličná 2:0 (2:0)

Branky: 4. a 41. Hrušovský. Rozhodčí: Ganaj – Kaloč, Janeček. ŽK: Tomek – Kutty, Bala, Pančochář. Diváci: 120.

Břidličná: Zifčák – Kutty, Bala, Jelínek – Knapp, Pančochář, Hoffmann (71. Dvořák), Dydowicz, Pavlíček – Cudrák, Houdek. Trenér: René Vojtěšek.