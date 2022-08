To byly nervy! Jiskru rozzářil v poslední minutě Čikl

Jenomže přišel druhý poločas a s ním i obrat ve skóre. Hlubina během šesti minut výsledek otočila. Druhá půle jí patřila. Patrik Chlopek nakonec zkompletoval hattrick. Domácí už jen po rohovém kopu snížili na konečných 2:3. „Zápas jsme chtěli vyhrát. V prvním poločase jsme šli také do vedení, bohužel po přestávce soupeř výsledek otočil. Musím uznat, že zaslouženě,“ poznamenal domácí kouč Jaromír Lukášek. „Hlubina šla do vedení a my jsme nebyli schopni s výsledkem nic udělat. Hráli jsme špatně. Nebyli jsme schopni si vypracovat větší šanci. V týmu se nenašel nikdo, kdo by zvedl povadlý prapor, chyběly mi tam emoce. Soupeř byl na tom lépe i fyzicky,“ dokončil hodnocení šéf domácí lavičky.

Břidličná – Hlubina 2:3 (1:0)

Branky: 25. Šmirják, 92. György – 52., 58. a 80. Chlopek. Rozhodčí: Kostelník – Vlk, Dudek. ŽK: György – Dawid, Bělíček. Diváci: 200.

Břidličná: Zifčák – Kučera, Kutty, Berger, György – Ptáček, Ondra, Češek (66. Houdek), Dydowicz, Cudrák – Šmirják (86. Janáč). Trenér: Jaromír Lukášek.