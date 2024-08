„Jsem rád, že máme vítězství. Kluci odehráli dobrý zápas,“ chválil tým Marcel Cudrák. „Frenštát byl velice dobře organizovaný. Zkušeně si držel balon. Na druhou stranu, až na jednu možnost jsme ho do žádných velkých věcí v prvním poločase nepouštěli,“ zvedl prst zaskakující trenér. Jeho tým šel už v 6. minutě do vedení. Dydowicz zkušeně vyslal do akce Veselého a ten potvrdil roli kanonýra – 1:0. „Poté jsme si vytvořili pět čistých gólovek. Byl to z naší strany festival zahozených šancí,“ kroutil hlavou Marcel Cudrák. Velké šance měli například Zifčák, Schwarz nebo Žídek.

Po přestávce začal Frenštát náporem. „Věděli jsme, že na nás vletí. Velmi dobře jim hrál ve středu hřiště Bzirský. Naštěstí jsme jejich tlak ustáli,“ vydechl si Marcel Cudrák. V 71. minutě dal Žídek kolmici na Zifčáka a ten z levé strany prostřelil gólmana. Na 3:0 zvyšoval po faulu na Schwarze z penalty Veselý a poslední slovo měl Schwarz. „Jsem rád, že se nám podařilo utkání zvládnout. Kluci vypadali dobře. Byla tam chuť a tak to má být,“ zakončil Marcel Cudrák.

Břidličná – Frenštát 4:0 (1:0)

Branky: 6. a 84. (penalta) Veselý, 71. Zifčák, 90.+2. Schwarz. Rozhodčí: Dorušák – Vymazal, Zelený. ŽK: Igbinoba, Vojtík, Veselý, Ježek – Jedlička, Macík. Diváci: 90.

Břidličná: Telíšek – Adamovský, Igbinoba, Vojtík (66. Beňa), Galus – Schwarz, Dydowicz (81. Češek), Blažek, Zifčák (76. Kostera), Žídek - Veselý. Trenér: Marcel Cudrák.