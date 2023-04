Fotbalisté divizního nováčka na hřišti favorizovaného Nového Jičína vedli. Nicméně domů se Kovohutě vracejí s prázdnou. Nový lídr divizní soutěže udeřil o autových vhazováních Petra Hurty a vyhrál 2:1.

Břidličná prohrála. | Foto: Jan Pitřík

První poločas příliš zajímavých momentů nepřinesl. „Nechali jsme se zatlačit do hlubokého bloku. Nedostali jsme se ke kombinacím a hrozili pouze z brejků,“ začal s rozborem utkání trenér Břidličné René Vojtěšek. „Byli jsme málo ve hře, a to mě mrzelo,“ přiznal hostující stratég. Nový Jičín kopal několik standardních situací. Největší nebezpečí přišlo po akci Nieslanika a zakončení Vahalíka. Střela ale minula Dragonovu bránu. „První půle byla vyrovnána. Příliš šancí k vidění nebylo. Břidličná je sice poslední ale má svou kvalitu. V letošním ročníku nemáte slabšího soupeře,“ podotkl Martin Štverka, kouč novojičínských fotbalistů.

Ve druhém poločase měli zprvu více ze hry hosté. „Druhý poločas jsme začali strašně pasivně. Soupeř nás přitlačili, padali jsme do střel jako v hokeji,“ komentoval druhé dějství Štverka. Po hodině hry dostal balon do běhu Cudrák, zatáhl ho a ve vápně našel Knappa, který otevřel skóre. „Před a po gólů jsme asi zhruba pět minut byli zralí na ručník,“ přiznal trenér Nového Jičína. „Naše slušná aktivita nám přinesla vedoucí branku. Bohužel jsme vedení neudrželi,“ řekl Vojtěšek. Novému Jičínu pomohlo střídání. Kachel a Hurta byli klíčovými muži velkého obratu. Nejdříve po Hurtově autu prodloužil hlavou balon Nippert a ten skončil v bráně – 1:1. Tři minuty před koncem házel Hurta opět aut, Magdon přihrál Nieslanikovi a ten trefil Jičínu tři body. „Jsme šťastní. Na chvíli jsme se dostali do čela divize, a to jsme chtěli. Kluky musím pochválit,“ rozplýval se Martin Štverka. „Dostali jsme dva góly po totožných akcích. Přišlo mi, že jsme v posledních dvaceti minutách odešli po kondiční stránce,“ zakončil René Vojtěšek.

Nový Jičín – Břidličná 2:1 (0:0)

Branky: 74. Nippert, 87. Nieslanik – 59. Knapp. Rozhodčí: Kříž – Vařacha, Janeček. ŽK: Byrtus – Můčka, Jelínek. Diváci: 69.

Nový Jičín: Hub – Jež, M. Gaži, Nippert, F. Gaži – Vahalík (68. Kachel), Nieslanik, Magdon, Byrtus, Kocián (93. Korytář) – Janovský (68. Hurta). Trenér: Martin Štverka.

Břidličná: Dragon – Kutty, Bala, Můčka – Knapp, Pančochář, Jelínek (44. Češek), Pavlíček – Cudrák, Houdek (88. Moravec), Dydowicz (70. Berger). Trenér: René Vojtěšek.