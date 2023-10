Bitvu dvou týmů ze spodních pater tabulky fotbalové Divize F nabídlo sobotní utkání v Břidličné. Domácí Kovohutě nakonec v nepříliš pohledném zápase porazily bruntálský Slavoj 2:1. Hrající kouč Slavoje své kluky chválil, rozčarovaný byl ale z výkonu rozhodčích.

Břidličná vyhrála derby | Foto: TJ Břidličná

Na první branku se čekalo v Břidličné pouze deset minut. Po kombinační akci se trefil kanonýr Veselý. „Za mě neměla branka platit. Padla totiž z ofsajdu,“ poznemanl hrající kouč Bruntálu David Drexler. Po půlhodině bylo vyrovnáno. Na Slavíka přišel dlouhý balon a ten ho hlavou prodloužil za záda brankáře Vykického. „Smolná branka, padla po našem nedorozumění,“ mrzelo trenéra Břidličné Jaromíra Lukáška. „Dokonce poločasu jsme měli ještě dvě zajímavé možnosti,“ pronesl hostující kouč. Sám se blýskl jednou nebezpečnou hlavičkou.

Po přestváce se začalo na trávníku jiskřit. „Po faulu na Modelského jsme měli kopat penaltu. Bohužel pan rozhodčí byl jiného názoru,“ kroutil hlavou David Drexler. Šance byly k vidění na obou stranách. Modelského a Schwaze vychytal Vyklický. Na druhé straně trefil Tögel břevno. V 64. minutě putoval po druhé žluté předčasně pod sprchy bruntálský Vojtík a Břidličná přesilovku po deseti minutách využila. Po pěkné kombinanční akci uklízel míč do opuštěné branky Adamovský. „I v deseti jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Bohužel vyrovnání jsme se nedočkali. Kluky musím ale za přístup a nasazení pochválit. Bohužel jsou věci, které ovlivnit nejdou. Nechci si stěžovat, ovšem v Břidličné jsme hráli proti dvanácti,“ podotkl David Drexler.

„Pro nás je to enormně důležité vítězství. Věřím, že se od něj odrazíme. Hezký fotbal se v sobotu nehrál. Bylo to hodně bojovné. Mrzí mě, že se nám nepodařilo dát více branek,“ přiznal kouč Břidličné Jaromír Lukášek. „Góly, které se nám podařilo vstřelit, byly po hezkých kombinacích a zakončovali jsme do prázdné brány,“ zakončil šéf domácí lavičky.

Břidličná – Bruntál 2:1 (1:1)

Branky: 10. Veselý, 74. Adamovský – 31. Slavík. Rozhodčí: Fabeš – Terber, Schneider. ŽK: Kostera, Dydowicz – Vojtík, Hanel, Modelský. ČK: 64. Vojtík. Diváci: 150.

Břidličná: Vyklický – Bala, Češek, Kirschbaum, Ježek – Adamovský (88. Moravec), Hoffmann, Dydowicz, Kostera (77. Kryl) – Tögel, Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.

Bruntál: Šidlák – Galus, Drexler, Vojtík, Goněc – Schwarz (82. Pawlita), Pražák, Hanel, Blažek, Slavík – Modelský (74. Krywda). Trenér: David Drexler.