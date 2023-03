Nově sestavený tým fotbalové Břidličné nabírá na síle. Ambiciózní kouč René Vojtěšek namixoval správně sestavu. Kovohutě v posledních dvou přípravných duelech jasně vyhráli. V sobotu je čekala generálka v Jeseníku. Vojtěškovi chlapci domácí výběr sestřelili už v prvním poločase a vyhráli 6:0.

Břidličná porazila Jeseník | Foto: Miroslav Pergl

„Když jsme do Jeseníku přijeli, hustě sněžilo. Musím pochválit ale domácí činovníky, kteří dokázali hřiště skvěle připravit,“ řekl na úvod trenér Břidličné René Vojtěšek. Břidličné vyšel skvěle první poločas. „Kluci začali skvěle. Hráli jsme zodpovědně. Po zisku i ztrátě tam byly z naší strany dobré momenty. Hlavně jsme byli produktivní. První poločas nám vyšel excelentně,“ pochvaloval si kouč Kovohutí.

Ve druhém poločase už branka nepadla. „Trochu jsme zvolnili. Ale i tak jsme si vytvořili šance. Bohužel se nám je proměnit nepodařilo,“ dodal hlavní lodivod Břidličné.

Kovohutě jdou do jarní části s jasným cílem, a to zachránit divizní soutěž. „Na papíře máme silný tým. Je vidět, že s přibývajícími zápasy jeho výkonnost jde nahoru. Jsem rád, že tým táhne za jeden provaz. Přesně to je cesta, která může být úspěšná,“ podotkl René Vojtěšek. „Začínáme na hřišti nebezpečné Hlubiny. Je to tým, který má kvalitu. My chceme uspět a zároveň se moc těšíme,“ uzavřel trenér Kovohutí.

Jeseník – Břidličná 0:6 (0:6)

Branky: Adamovský 3, Cudrák 2, Pančochář.

Břidličná: Zifčák – Kutty, Bala, Můčka, Pavlíček – Mlčoušek, Pančochář, Jelínek, Dydowicz – Cudrák, Adamovský. Střídali: Hoffmann, Kostera, Knapp, Češek, Dragon. Trenér: René Vojtěšek.