Divizní nováček z Břidličné hostil beskydský Frenštát. Domácí fotbalisté potřebovali akutně tři body. Na ně ale nedosáhli. Nepomohla jim k tomu ani téměř dvacetiminutová přesilovka. Zápas skončil bezbrankovou remízou.

Břidličná remizovala s Frenštátem. | Foto: Jan Pitřík

„Zklamání je velké. Hráli jsme špatně. Náš výkon byl nehorší, od doby, co jsem u týmu,“ přiznal trenér Břidličné René Vojtěšek. „Nebyli jsme ve hře. Chyběla mi tam kombinace,“ kroutil hlavou domácí stratég. Kovohutě se dostávaly do náznaků šancí, avšak brankáře Michuta se jim překonat nepodařilo. „Chyběla mi tam větší odvaha. Takhle se o záchranu nehraje. Umíme daleko více, než jsme v sobotu předvedli,“ nešetřil kritikou René Vojtěšek. „Chyběla mi tam vášeň, prostě bylo to bez emocí,“ dodal.

„Před utkáním bychom bod brali. Nakonec jsme mohli mít i tři,“ vzal si slovo trenér Frenštátu Roman Kučerňák. „Musím ale přiznat, že šlo o obou straně slabší utkání. Moc fotbalové krásy nepobralo,“ podotkl šéf frenštátské lavičky. „Domácí mohli udeřit ze závaru, podržel nás naštěstí brankář Michut,“ vydechl si hostující trenér. Frenštát dvakrát zahrozil po standardních situací. Bartoš ale branku netrefil. Gólem pak neskončily ani střely Opatřila a Pyclíka. „Ve druhém poločase šla naše hra nahoru. Bohužel se nechal vyloučit Buchlovský a bylo po naději. Konečná remíza je spravedlivá,“ zakončil Roman Kučerňák.

Břidličná – Frenštát 0:0

Rozhodčí: Wawrzyk – Krupa, Kaloč. ŽK: Pavlíček, Kutty – Bányácski. ČK: 73. Buchlovský. Diváci: 253.

Břidličná: Dragon – Kutty, Bala, Můčka – Knapp, Pančochář, Jelínek, Pavlíček – Cudrák (69. Češek), Houdek (79. Moravec), Dydowicz. Trenér: René Vojtěšek.

Frenštát: Michut – Bányácski (46. Bzirský), Holec, Bednář, Dudek – Opatřil, Nezhoda, Vachník, Pyclík, Buchlovský – Bartoš (69. Cacek). Trenér: Roman Kučerňák.