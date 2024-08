V sestavě domácího týmu se nakonec objevil i zkušený nigerijský stoper John Igbinoba, který měl z Krnova původně namířeno do Rapotína. „Vypadalo to tak, nakonec ale skončil u nás. Nějak jsme to ale nehrotili,“ řekl manažer Břidličné Marcel Cudrák.

Proti Vítkovicím vedle bývalého hráče krnovské Kofoly také naskočily posily z Bruntálu a ofenzivní eso Petr Žifčák. „Celý tým hrál dobře. Noví kluci se dobře aklimatizovali. Trénujeme konečně ve větším počtu. Myslím si, že nyní to máme dobře poskládané. Mužstvo má charakter,“ podotkl trenér Břidličné Jaromír Lukášek.

Jediný gól zápasu padl ve 40. minutě, kdy Telíška překonal Denis Nieslanik. „Nejen po přestávce jsme byli soupeři více než vyrovnaným soupeřem. Dokázali jsme si vypracovat i dvě dobré šance. Bohužel ani jednu jsme neproměnili,“ litoval domácí stratég. Do první se dostal po centru Češka Galus, míč ale ideálně netrefil. Bránu minul po centru Dydowicze Veselý. „Kluci neodehráli špatné utkání. Vítkovice vítězství utrpěly. Porážka mrzí, bod jsme si zasloužili,“ zakončil Jaromír Lukášek.

Břidličná – Vítkovice 0:1 (0:1)

Branka: 40. D. Nieslanik. Rozhodčí: Krupa – Písečný, Stankov. ŽK: Vojtík, Žídek – Mieszek, Enebi. Diváci: 150.

Opava: Telíšek – Češek (77. Kostera), Igbinoba, Vojtík, Galus (73. Ježek) – Adamovský, Dydowicz, Blažek (71. Cudrák), Žídek, Zifčák – Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.