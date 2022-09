„Jakub je naší desátou letní posilou. Hodně si o něj slibujeme. Je to zkušený obránce, navíc lídr do kabiny,“ řekl na adresu nové tváře hrající manažer Břidličné Marcel Cudrák. Jakub Můčka s fotbalem začal v Nových Sadech, prošel si olomouckou Sigmou. Hrával také Opavu a Šumperk. „Pomalu se nám vyprazdňuje marodka. Věřím, že se to promítne i do naší hry,“ přeje si Marcel Cudrák, který si minulý týdne odskočil na jeden zápas do Města Albrechtic. Jeho mise byl úspěšná. Tým trenéra Antonína Mury porazil Chlebičov 3:1 a právě Cudrák vstřelil první gól domácích.