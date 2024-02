„Nebylo to z naší strany špatné. Hráli jsme proti soupeři, který byl na tom herně lepší, než před týdnem Kostelec,“ řekl hrající manažer Kovohutí Marcel Cudrák. „Hráli jsme zodpovědně, hlavně pak jsme byli produktivní. Konečně nám to tam začalo padat,“ pochvaloval. První gól vstřelil po centru Adamovského Veselý. Na 2:0 dával střelou z pětadvaceti metrů Dydowicz. „Soupeř měl v prvním poločase možnost penalty, která byla nařízena za faul Ježka,tu ale neproměnil,“ doplnil ještě k úvodnímu dějství Marcel Cudrák.

Po přestávce přidala Břidličná další dva góly. Trefili se Veselý a Ježek. „Měli jsme ještě další dvě tutovky. V obou se zjevil Veselý, ovšem ani jednu neproměnil,“ poznamenal šéf sportovního úseku Kovohutí.

Břidličná plánuje ještě tým posílit. Do přípravy by se měl zapojit Matěj Čanecký. Osmadvacetiletý odchovanec klubu FK Hoštálkovy, hrával také za Krnov, Krásné Loučky, Hlučín a Město Albrechtice. V minulosti už za Břidličnou nastupoval. „Matěj se s námi zapojí do přípravy. Směrodatné u něj bude to, jak se bude cítit po zdravotní stránce,“ poznamenal Marcel Cudrák. „Vedle něj chceme ještě jednoho hráče přivést,“ dodal.

A jak to vypadá s aktivním hraním Marcela Cudráka. „Zatím s týmem trénuji, na zápas to ale ještě není,“ svěřil se.

V sobotu hraje Břidličná další přípravný duel, a to na půdě ambiciózního Havířova.

Břidličná - Nové Sady 4:0 (2:0)

Branky: Veselý 2, Ježek, Dydowicz.

Břidličná: Telíšek (46. Zifčák) – Beňa, Markovič, Můčka, Miškev (80. Mikuš) – Ježek, Dydowicz, Žídek, Strážnický (46. Kirschbaum), Adamovský – Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.