Rodák z Mladecka u Opavy je odchovancem Sokolu Deštná, hrával také Jakartovicích, Hlavnici, Štablovicích a nyní je hráčem Chlebičova. „Určitě zajímavý fotbalista. Jeho hrou jsem byl mile překvapen,“ řekl manažer Břidličné Marcel Cudrák.

Kovohutě v Bystřici nezačaly dobře. „Bystřici vyšly dva brejky přes naší pravou stranu a vytěžila z toho dvě branky,“ poznamenal hostující manažer. „My jsme si vytvářeli šance hlavně přes Zifčáka. Na konci poločasu snížil Kostera,“ pokračoval Marcel Cudrák.

Ve druhém poločase si Břidličná vytvořila spoustu šancí. Po akci Cudráka a Kuči vyrovnával Gorčík. Střelec druhé branky pak uvolnil Kuču a ten dával na 2:3. „Bylo vidět, že oba týmy daly možnost hráčům ze širšího kádru. My musíme zapracovat ještě koncovce,“ podotkl manažer Kohovutí. Břidličné se vrací do hry Adamovský, který prodělal operaci nosu. „To je pro nás hodně pozitivní informace. Ještě uvidíme, jak dopadne magnetická rezonance u Beňi. Snad to nebude vážné,“ zakončil Marcel Cudrák.

FK Velká Bystřice – Břidličná 2:3 (2:1)

Branky Břidličné: Kostera, Gorčík, Kuča.

Břidličná: Telíšek – Galus, Vojtík, Heinzke, Ježek – Dydowicz, Žídek, Kostera, Schwarz – Zifčák, Veselý. Střídali: Cudrák, Krywda, Kalužek, Blažek, Češek, Gorčík. Trenér: Jaromír Lukášek