Bylo to utkání o šest bodů. Fotbalisté z Břidličné ho ve Frenštátu dobře rozehráli. Ve druhém poločase jim dal dokonce Bednář dárek v podobě červené karty. Kovohutě ale s přesilovkou špatně naložily. Nechaly si dát gól a porážka 0:1 byla na světě.

Břidličná padla ve Frenštátě | Foto: Deník/Eliška Žídková

„Zápas jsme si prohráli sami,“ byl zklamaný trenér Břidličné Jaromír Lukášek. „Na Frenštát jsme byli dobře nachystáni. Překvapili jsme ho aktivitou. Jen mě mrzí, že nám to nefungovalo v koncovce. Jinak jsem byl s výkonem za první poločas spokojený,“ podotkl trenér Kovohutí.

Po přestávce se příliš pohledný fotbal nehrál. „Nevstoupili jsme do druhého poločasu zrovna nejlépe. Hrálo se okolo šestnáctek, bez větších šancí,“ pokračoval Jaromír Lukášek. V 60. minutě fauloval Bednář a sudí Matulík ho poslal předčasně do kabin. „Dostali jsme dárek v podobě přesilovky. Bohužel jsme s ním nenaložili vůbec dobře. Naše hra byla špatná. Nebyli jsme soupeře schopni přehrát,“ zlobil se trenér Břidličné. V 82. minutě vybojoval balon Bezloja a za pomocí teče překonal Lukáška. „Gól nás rozhodil. Byla to z naší strany křeč a domů se vracíme s prázdnou,“ zakončil Jaromír Lukášek.

Frenštát pod Radhoštěm – Břidličná 1:0 (0:0)

Branka: 82. Bezloja. Rozhodčí: Matulík – Brázdil, Slováček. ŽK: Chmiel, Macík, Hrabec, Střelec, Kalfas – Vyklický, Kirschbaum, Mikuš, Češek. ČK: 60. Bednář. Diváci: 274.

Břidličná: Vyklický – Adamovský, Markovič, Kirschbaum, Můčka – Kuča (23. Miškev, 65. Češek), Mikuš (65. Cudrák), Dydowicz, Žídek, Ježek (84. Kostera) – Tögel. Trenér: Jaromír Lukášek.