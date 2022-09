„Nebyl to jednoduchý zápas. Nový Jičín má velkou kvalitu. Měli jsme ale více šancí. Skvěle nám zahrála naše stoperská dvojice Kutty – Holec,“ začal o vítězném utkání hovořit trenér Kovohutí Jaromír Lukášek. Jeho tým se dostal do vedení už po devíti minutách hry. Cudrák nahrál Šmirjákovi, ten se zasekávačkou zbavil protihráče a prostřelil gólmana Huba. „Soupeř se snažil na naše vedení zareagovat. Naše defenziva ale pracovala velmi dobře,“ podotkl šéf domácí lavičky.

Na začátku druhého poločasu znovu udeřili domácí. Po Cudrákově přihrávce se znovu trefil Šmirják. „Ve druhém poločase měl Nový Jičín několik centrů. My jsme ale odolali. Sami jsme měli ještě nějaké šance. I když se soupeř vrátil do hry, my jsme mu vyrovnat nedovolili. Tohle vítězství má pro nás velkou cenu,“ zakončil Jaromír Lukášek.

Břidličná – Nový Jičín 2:1 (1:0)

Branky: 9. a 48. Šmirják – 78. A. Vahalík. Rozhodčí: Brázdil – Čampišová, Macrineanu. ŽK: Berger, Holec, Dydowicz – Jež, Zagol, Magdon. Diváci: 130.

Břidličná: Zifčák – Češek, Holec, Kutty, Můčka – György (63. Kostera), Hoffmann, Berger, Dydowicz (75. Simichanidis), Cudrák (75. Kučera) – Šmirják (88. Janáč). Trenér: Jaromír Lukášek.