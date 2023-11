Tenhle výsledek čekal málokdo. Fotbalisté Břidličné dokázali po dobrém výkonu vyhrát na hřišti favorizovaného Bílovce 2:0. Domácí celek, který praktikuje hodně ofenzivní fotbal si tentokrát nebyl schopen vytvořit vážnější šancí.

Břidličná překvapila v Bílovci | Foto: Deník/Eliška Žídková

Zápas se původně měl hrát v Břidličné. „U nás byl terén hodně podmáčený, nedalo se na něm hrát,“ řekl na úvod trenér Břidličné Jaromír Lukášek. „Chci tímto Bílovci poděkovat, že nám umožnil hrát na jeho půdě,“ dodal jedním dechem.

Očekávané ofenzivní manévry domácích se nekonaly. „Naše taktika byla jasná. Chtěli jsme hrát zezadu a na soupeře si počkat. To nám vycházelo,“ pochvaloval si Jaromír Lukášek. Ve 41. minutě Kovohutě udeřily. Krayzel vyvážel míč, jenomže zakopl o drn a spadl. Balon se nakonec dostal k Adamovskému, ten odcentroval a Veselý poslal hlavou hosty do vedení.

Po přestávce měl Bílovec dobrou pasáž. Ovšem během ní inkasoval. Hosté kopali rohový kop a Bala je poslal do dvoubrankového vedení. „Z naší strany to bylo bez pohybu, bez náboje. Tyhle zápasy nezvládáme v hlavách. Břidličná vyhrála zaslouženě,“ podotkl trenér Bílovce Jan Woznica. „Jsem rád, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Tohle vítězství má pro nás velkou cenu. Ani Herně to nebylo špatné. Všechny kluky musím pochválit,“ zakončil Jaromír Lukášek.

Bílovec – Břidličná 0:2 (0:1)

Branky: 41. Veselý, 51. Bala. Rozhodčí: Petrásek – Řezníček, Matulík. ŽK: Heinik, Dostál – Ježek, Kirschbaum. Diváci: 50.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heinik, Krayzel, Podraza (77. Dluhoš) – Dostál, Gajdošík, Mozol (60. Melecký) – Limanovský, Krömer (60. Tomášek), Jelen (70. Kunz). Trenér: Jan Woznica.

Břidličná: Vyklický – Češek (91. Kostera), Jelínek, Kirschbaum, Bala – Adamovský (88. Moravec). Hoffmann (73. Kryl), Žídek, Tögel, Ježek – Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.