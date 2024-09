„Z naší strany to bylo špatné. Musel jsem se večer podívat na Ramba, abych viděl, jak se opravdu bojuje za záchranu. Hlavně v prvním poločase to z naší strany o bojovnosti vůbec nebylo,“ začal sobotní derby rozebírat trenér Břidličné Jaromír Lukášek. „Před utkání jsme měli plán, ten bohužel hráči nedodržovali. Dělali jsme hloupé chyby, které dobře hrající soupeř dokázal potrestat. My jsme na jeho góly nedokázali odpovědět,“ byl naštvaný trenér Kovohutí. Jeho tým si v prvním poločase vypracoval jednu zajímavou možnost. Po Adamovského střele skončil balón na brankové čáře, Veselý ho ovšem nedokázal dotlačit do brány. „Tohle na rozdíl od soupeře neumíme. Být z toho branka, zápas mohl vypadat jinak,“ mínil kouč. „Rýmařov byl v prvním poločase aktivnější a rychlejší. Jeho vedení bylo zasloužené,“ dodal.