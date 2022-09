„V kabině jsme si museli některé věci vyříkat. Bohužel vstup do druhého poločasu nám nevyšel,“ povzdechl si Woznica. Ve 47. minutě kopaly Kovohutě rohový kop. Cudrák našel přetaženým centrem Kučeru a ten ranou z voleje prostřelil Padušáka – 0:1. „Až po této brance jsme konečně začali hrát,“ pokračoval šéf bílovecké lavičky.

Favorit měl najednou více ze hry. Kopal řadu standardních situací. Zifčák ale dlouho odolával. „Zbytečně jsme se zatáhli. Soustředili jsme se na obranu, směrem dopředu jsme toho moc nevymysleli,“ štvalo kouče Břidličné. Bílovec hrál se čtyřmi vysokými hráči vepředu. „Vsadili jsme všechno na jednu kartu, a to se vyplatilo. Jak se ukázalo, štěstí přeje připraveným,“ pochvaloval si Woznica. Ve druhé minutě nastavení poslal centr do vápna Limanovský. Střelec byl u míče dříve než brankář a vyrovnal. To nebylo vše. O minutu později vrátil centr do šestnáctky Dostál a střídající Schaumann trefil domácím tři body. „Pro nás je to krutý výsledek. Na druhou stranu ve druhém poločase byl Bílovec aktivnější, my jsme čekali, co přijde. Nás stále trápí špatná produktivita. Kluky ale musím pochválit, že proti favoritovi podali velmi dobrý výkon,“ zakončil Jaromír Lukášek.

Bílovec – Břidličná 2:1 (0:0)

Branky: 92. Střelec, 93. Schaumann – 47. Kučera. Rozhodčí: Šafrán – Proske, Malý. ŽK: Gajdošík – Zičák, Kučera, Dydowicz. Diváci: 200.

Bílovec: Padušák – Dluhoš (81. Tomášek), Dresler, Krayzel (81. Schaumann), Pavlík – Razsyk (61. Šlesár), Socha, Mozol (86. Mikuš) – Limanovský, Střelec, Gajdošík (61. Dostál). Trenér: Jan Woznica.

Břidličná: Zifčák – Kučera, Kutty, Můčka, Česek – O. Moravec (71. Holec), Berger, Dydowicz, Kostera (83. Kopečný), Cudrák – Janáč (62. Houdek). Trenér: Jaromír Lukášek.