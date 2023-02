Věřím, že divizi zachráníme, hlásí nový kouč Břidličné René Vojtěšek

Byl to jeho tým, kdo měl první velkou šanci. Cudrák ji ovšem zahodil. „Škoda, že jsme ji neproměnili. Poté jsme vyrobili několik chyb, které domácí potrestali. Do padesáté minuty byl ale vidět v naší hře velký progres,“ podotkl Vojtěšek. „Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu a už nám to tolik nefungovalo. Celkově byly v naší hře momenty, od kterých se můžeme odrazit. Za tento zápas jsem rád. Zápas nám ukázal, že musíme naučit hráče pracovat pod tlakem, a to i po mentální stránce,“ zakončil René Vojtěšek.

SFC Opava B – Břidličná 8:0

Branky: Veselý 3, Wojatschke 3, Žídek, Kopečný.

Břidličná: Zifčák – Kutty, Bala, Pavlíček – Mlčoušek, Pančochář Jelínek, Knapp – Češek, Cudrák, Kostera. Střídali: Tabach, Dydowicz, Hoffmann, Adamovský, Simichanidis, P. Moravec. Trenér: René Vojtěšek.