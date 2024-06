Vypadalo to, že fotbalisté z Břidličné úspěšně zvládnou dohrávku osmadvacátého kola s favorizovaným Bohumínem. Vedli totiž až do poslední minuty, v té ale nepohlídali zkušeného Hanuse a ten ránou z pětadvaceti metrů upravil na konečných 1:1. Už před tímto duelem bylo jasné, že Kovohutě mají jistotu záchrany v soutěži.

Břidličná remizovala s Bohumínem | Foto: FK SK Polanka n. O.

Na lavičce Kovohutí si trenérskou premiéru odbyl hrající manažer Marcel Cudrák. „Šlo jen o záskok. Našeho trenéra Lukáška nepustily k utkání pracovní povinnosti,“ vysvětloval zaskakující kouč. Břidličná v prvním poločase několikrát vystrčila růžky. Hned v úvodu trefil po centru Adamovského Ježek gólmana. „Centrů ze stran jsme měli několik. Ale k žádné velké tutovce to nevedlo,“ poznamenal Marcel Cudrák.

V poločasové přestávce museli domácí udělat změny v sestavě. „Beňa měl zdravotní problémy, ze hry šel i Kirschbaum. Do obrany jsme tak stáhli Ježka s Adamovským,“ přiblížil hrající manažer Břidličné.

Hned v úvodu druhého dějství šli domácí do vedení. Po pěkné akci Veselého s Ježkem, našel druhý jmenovaný na penaltě Dydowicze a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě. „Hráli jsme dobře, kluci podali velmi poctivý výkon. Měli jsme velkou šanci Kučou, který trefil tyč. Bohumín měl také jednu gólovku,“ vracel se ještě ke druhému dějství Cudrák. Když už to vypadalo, že domácí urvou tři body, tak dostal prostor Hanus a ranou z pětadvaceti metrů vyrovnal. „Před utkáním bychom bod brali všemi deseti. Tak má nakonec pro nás hořkou příchuť. Klukům ale nelze nic vytknout. Přesně takový poctivý fotbal od nich vyžadujeme,“ uzavřel hrající manažer Kovohutí.

Břidličná – Bohumín 1:1 (0:0)

Branky: 49. Dydowicz – 90. Hanus. Rozhodčí: Janeček – Godfryd, Sklář. ŽK: Kirschbaum – Václavíček. Diváci: 146.

Břidličná: Vyklický – Bala, Můčka, Kirschbaum (38. Kostera), Beňa (46. Kuča) – Adamovský, Mikuš, Dydowicz, Ježek, Žídek (90.+1. Cudrák) – Veselý (74. Tögel). Trenér: Marcel Cudrák.