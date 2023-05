/FOTOGALERIE/ Bruntálští fotbalisté ztratili dobře rozehraný zápas. Proti Havířovu si vypracovali rychle dvougólový náskok, nakonec jim ale zbyly oči pro pláč. Druhý poločas jim vůbec nevyšel. Prohráli 2:4.

Zápas 20. kola divize F SO Bruntál - MFK Havířov 2:4. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

Už ve 13. minutě byla k vidění první branka. Ve vápně Havířova byl faulován Goněc a sudí Petrásek nařídil pokutový kop. Míč si postavil Kušnír a domácí vedli. O čtyř minuty později udeřil Bruntál znovu. Tentokrát se křižnou střelou prosadil Schwarz. „Oproti předchozím zápasům jsme udělali změny v rozestavení. Vstup do utkání jsme měli dobrý. Dali jsme dva rychlé góly a vypadalo to dobře,“ řekl trenér Bruntálu Petr Kostelník. Havířovu se podařilo vstřelit ještě do přestávky kontaktní gól.

Ve druhém poločase hosté vyrovnali. „Bohužel kvůli zdravotním problémům odstoupil Schwarz. Chtěli jsme do hry poslat Chudého. Jenomže tomu se udělalo nevolno. Od šedesáté minuty nás začal Havířov přehrávat. Rozhodla jeho kvalitnější lavička. Každý, kdo z ní nastoupil, bylo posilou,“ poznamenal Petr Kostelník. „Přehrával nás i v individuální kvalitě,“ dodal zkušený stratég.

Bruntál – Havířov 2:4 (2:1)

Branky: 13. Kušnír (penalta), 19. Schwarz – 31. a 73. Piekos, 59. Podešva, 86. Wojnar. Rozhodčí: Petrásek – Prokůpek, Ehrenberger. ŽK: Kušnír, Vojtík, Blažek, Hanel, Modelský – Majerczyk, Kocemba, Kisza, Michalek, Kaniok, Heller, Hamrozi. ČK: 88. Hamrozi. Diváci: 290.

Bruntál: Šidlák – Galus, Kušnír, Vojtík, Hanel – Goněc, Ostrák, Blažek (81. Unverdorben), Schwarz (54. Modelský) – Rončák, Slavík (80. Hanák). Trenér: Petr Kostelník.