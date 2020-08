„Měl jsem několik nabídek, jenže všechno bylo daleko. Jedna dcera jde do školy, druhá do školky, proto jsem kývl Petřkovicím,“ přiznal rodák z Bruntálu. Věří, že v Odře najde klid. „Je pravda, že konečně mohu s čistou hlavou řešit jen fotbal. Hlavně poslední půlrok byl ve Vítkovicích hrozný. Dluží mi pořád velkou finanční sumu, ale už jsem se vnitřně smířil s tím, že ty peníze neuvidím,“ svěřil se Květon.

Ještě nedávno jste hovořil o nabídkách ze zahraničí, nakonec jsou z toho jen Petřkovice. Proč?

Je pravdou, že jsem měl na stole jednu konkrétní nabídku z polského klubu Sandecja Nowy Sącz. Ale chtěl jsem být s rodinou, přece jenom tento klub sídlí tři hodiny od Opavy. Malá jde do školy, druhá do školky, chci být s nimi. Pan Táč, majitel Petřkovic, byl rychlý, hned jsme se domluvili. Kvůli cestování jsem odmítl i zkoušku z druhé rakouské ligy a angažmá ve čtvrté německé. Sice by to bylo za lepší peníze, ale jak říkám, rozhodla rodina.

Z Česka se nikdo neozval?

Jednal jsem s Hlučínem, kde měl zájem trenér West, ale nedomluvili jsme se na podmínkách, a pak ještě Blansko. Možná kdybych ještě počkal, něco by se naskytlo. Chtěl jsem ale mít klid. Navíc podmínky v Petřkovicích nejsou špatné a já věřím, že Petřkovice nejsou ani mou konečnou stanicí.

Naposledy jste oblékal dres Vítkovic, kde to bylo v posledním roce hrozné s penězi. Už máte vše doplaceno?

(usměje se). Vůbec. Musím přiznat, že za poslední půlrok jsem ve Vítkovicích nechal spoustu peněz. Měl jsem dvě smlouvy, jednu hráčskou a druhou trenérskou. Jako hráč jsem se už s penězi rozloučil, o těch trenérských rozhodne arbitráž.

Budete asi normálně chodit vedle chytání i do práce…

Dva roky jsem pracoval už při angažmá ve Vítkovicích. Rozjel jsem si svůj byznys s realitami. Práce mě baví, navíc mě i živí, nejsem tak závislý jen na fotbalu.