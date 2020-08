Branky: 31. Straňák, 65. Teplý z pok. kopu - 42. Fulnek, 47. Lokša, 60. Martiník. Rozhodčí: Silný. ŽK: Skwarczek, Literák, Russmann - Velner. Diváci: 499. Frýdek-Místek: Bárta - Literák, Straňák, Dziuba (82. Hladík), Hykel, Russmann, Skwarczek, Bzirský (61. Dudek), Zapalač, Žondra, Varadi (46. Teplý). Trenér: Hubník. Baník Ostrava B: Murin - Zálešák, Velner, Blahuta (46. Hasala), Fulnek - Jaroň (90. Zajíček), de Azevedo, Drozd (83. Žák), Mooc, Martiník (69. Kostka) - Lokša. Trenér: Smetana.

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Dnešního zápasu je škoda, po dvou výhrách je to obrovské zklamání. Mohli jsme to zvládnout jinak, ale Baník byl lepší, a proto má tři body. Pro nás to je na začátek dobrá facka.“

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Myslím si, že jsme odehráli velmi slušný zápas, předvedli jsme dobrý výkon a tomu odpovídá i výsledek. Jen to mohlo skončit vyšším rozdílem. Vše jsme přizpůsobili úspěchu. Jsem rád, že kluci po dvou porážkách ukázali, že mají kvalitu a nezlomil je ani první gól soupeře. Šli za vítězstvím a to se jim povedlo.“ (sob, hek)

HLUČÍN - JIHLAVA B 1:0 (1:0)

Branka: 15. Mac. Rozhodčí: Černoevič. ŽK: Chok (J.). Diváci: 141. Hlučín: Kolenko - Wolf, Hudeczcek, Mac, P. Kundrátek - Vengřínek (90. Massaniec) - R. Dostál (82. Dydowicz), T. Dostál (51. Opatřil), Rubý (71. Buchvaldek), L. Kundrátek - Kraut (51. Padych). Trenér: West.

Roman West (trenér Hlučína): „Obdobný zápas, jako s Dolním Benešovem. Dali jsme jeden gól, měli šance, ale o vítězství jsme se strachovali do poslední minuty. Šance jsme měli, ale nedokázali jsme je proměnit. Na ofenzivu se musíme ještě více zaměřit v tréninku. Každopádně ale můžeme vstup do sezony vnímat pozitivně. Ze tří zápasů máme sedm bodů.“ (rob)

VYŠKOV - DOLNÍ BENEŠOV 5:2 (1:0)

Branky: 44., 58. a 79. Simr, 74. Jaroš, 85. Jambor - 69. a 81. Pecuch. Rozhodčí: Kulička. ŽK: Sedlo - Musila, ČK: 36. Musila (D. B.). Diváci: 282. D. Benešov: Chvěja - Kubík (68. Býma), Romaněnko, Moravec, Krejčí - Musila, Karřmář, Blahuta (40. Dolba), Pecuch, Skroch (78. Večerek) - Labuda. Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „Domácí nás už v prvním poločase přehrávali, navíc jsme přišli o dva hráče. Musila byl vyloučen a Blahuta se zranil. Dostali jsme k tomu gól do šatny. Po přestávce nás sice do hry na chvíli vrátil Pecuch ale to bylo vše. Velké problémy nám dělaly centry ze stran, které chodily na Simra.“ (rob)

PETŘKOVICE - ZNOJMO 1:0 (0:0)

Branka: 81. Strakoš. Rozhodčí: Kolář. ŽK: Raab, Wala, Praus - Moravec, Vocílka, Garčic. Diváci: 200. Petřkovice: Lapeš - Wala, Plesník, Mládek, Sporysz - Neumann (79. Strakoš), Praus, Holzer, Moučka (66. L. Ptáček) - J. Ptáček, Raab (66. Smékal). Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Vítězství jsme si zasloužili. Měli jsme více ze hry ve všech fázích zápasu. Jediné, co nám nešlo, byla finálka, do 15. minuty jsme mohli vést aspoň 2:0. Závěrečných dvacet minut bylo kvůli bouřky těžkých, hřiště se proměnilo v bazén. Ale do poslední chvíle jsme věřili, že se prosadíme.“ (hek)

ROSICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:0 (0:0)

Branky: 90. Sedláček. Rozhodčí: Drozdy. ŽK: Černý, Pazourek - Mezlík, Šuta, Kriegsmann, Dolejš, Demeter. ČK: 78. Mezlík (V. M.). Diváci: 260.

VRCHOVINA - SLOVÁCKO B 1:1 (0:0)

Branky: 82. Batelka - 49. Kostka. Rozhodčí: Marek. ŽK: Hekerle, Smetana, Holman - Mareček, Olšanský, Polášek. Diváci: 315.

UNIČOV - OTROKOVICE 7:1 (3:1)

Branky: 45., 63. (penalta), 74. (penalta) Ambrozek, 24. a 89. Komenda, 12. Vichta, 77. Vasiljev - 34. Kiška. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Koutný, Ambrozek - Markovič, Koňařík. Diváci: 270.

ZLÍN B - KROMĚŘÍŽ 1:1 (0:0)

Branky: 48. M. Mlýnek - 88. Fládr. Rozhodčí: Ogrodník. ŽK: Tiahlo, Pančochář, Fládr, Kovář. Diváci: 290.

UHERSKÝ BROD - SIGMA OLOMOUC B 1:1 (0:0)

Branky: 59. Janša - 87. Šidlík. Rozhodčí: Žurovec. ŽK: Mančík - Diblík. Diváci: 214.

TABULKA:

Zdroj: Deník