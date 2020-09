Branky: 16. Martišiak, 79. Martiník - 31. Radič, 45. Yunis. Rozhodčí: Volek. ŽK: Zálešák (B.). Diváci: 112. Baník B: Budinský – Zálešák, Velner, Hasala, Fulnek – Drozd (69. Žák), Mooc – Jaroň (81. Wojatschke), Kostka (38. Martiník), Azevedo – Martišiak (51. Lokša). Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Začali jsme dobře, šli jsme do vedení, ale pak jsme opět udělali laciné chyby, po nichž jsme inkasovali. Neříkám, že jsou to ztracené dva body, stal proti nám kvalitní soupeř a my máme mladé nově tvořící se mužstvo, ale mohli jsme z toho dnes vytěžit více.“ (hek)

PETŘKOVICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:0 (0:0)

Branka: 59. Moučka. Rozhodčí: Kostelník. ŽK: J. Ptáček - Komínek, Demeter, Nedvěd. Diváci: 157. Petřkovice: Květon – Wala, Plesník, Mládek, Lehnert – Neumann, Praus, Holzer, J. Ptáček, Moučka (76. L. Ptáček) – Raab (46. Zajíček). Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Tenhle zápas jsme potřebovali bodově zvládnout, což se naštěstí podařilo. Kluci to odmakali, odbojovali, myslím, že ve hře bylo od nás i dost zajímavých věcí. V posledních třech čtyřech minutách jsme se sice po tlaku soupeře ze standardních situací trochu báli o výsledek, jinak jsme ale vyhráli zaslouženě.“ (hek)

FRÝDEK-MÍSTEK - KROMĚŘÍŽ 1:2 (0:0)

Branky: 53. Teplý z pok. kopu - 72. a 86. (penalta) Kovář. Rozhodčí: Richtár. ŽK: Russmann, Zapalač, Skwarczek, Varadi - Tiahlo, Matoušek, Kovář. ČK: 45. Russmann (F-M). Diváci: 423. Frýdek-Místek: Bárta – Dudek (83. Hladík), Literák, Straňák, Russmann - Skwarczek, Dziuba (46. Bzirský), Fokaidis - Hykel (74. Varadi), Zapalač, Teplý. Trenér: Hubník.

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Chtěli jsme vyhrát, tým na to má. Ale fotbal je taky o hlavě, někteří kluci udělali pár chyb, pak se stáhli a hráli v obavách. Tak se ale hrát nedá.“ (sob)

HLUČÍN - VRCHOVINA 1:1 (0:0)

Branky: 62. Kraut z pok. kopu - 78. J. Švanda. Rozhodčí: Silný. ŽK: Wolf, Kraut, Vengřinek - Hekerle, Vašíček, Michal, Šteffl. Diváci: 110. Hlučín: Kolenko – Wolf, Hudeczek, Mac, P. Kundrátek – Vengřinek – Opatřil (78. Pyclík), Rubý (46. R. Dostál), L. Kundrátek (46. Heller) – Padych, Kraut (69. Dydowicz). Trenér: West.

Roman West (trenér Hlučína): „Chtěli jsme vyhrát, ale náš vstup do utkání byl rozpačitý. Dělali jsme nevynucené chyby. Soupeř byl soubojový, uměl zakombinovat. I přesto jsme měli v prvním poločase čtyři šance, z toho dvě byly stoprocentní. Po přestávce jsme se dostali do vedení. Hosté ale hráli velmi dobře, měli nebezpečné protiútoky. Podařilo se jim i vyrovnat. Když to shrnu, konečná remíza je spravedlivá.“ (rob)

ROSICE - DOLNÍ BENEŠOV 2:0 (0:0)

Branky: 72. Dobrovodský, 83. Fila. Rozhodčí: Pochylý. ŽK: Malata, Selinger - Pecuch, Karčmář, Skroch, Moravec, Kubík, Krejčí. Diváci: 250. Dolní Benešov: Baránek – Romaněnko (76. Musila), Kubík, Alhassan, Moravec – Skroch (65.Dolba), Gebauer, Karčmář, Gorčica (56. Býma), Krejčí – Pecuch (73. Labuda). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „Jsem hodně zklamaný. V prvním poločase jsme měli kopat jasnou penaltu za faul na Alhassana. Sudí to ale viděl jinak. Celkově si zápas řídil podle svých notiček. Domácí si rozhodně na nic stěžovat nemohli. My se trápíme v koncovce. Krom hlavičky Skrocha jsme si nic většího nevytvořili. Opět jsme inkasovali gól po hloupé chybě, kdy jsme situaci řešili hodně naivně. Pak už to nešlo.“ (rob)

UNIČOV - JIHLAVA B 8:0 (3:0)

Branky: 3. (penalta), 55. a 64. (penalta) Ambrozek, 29. a 33. Komenda, 75. Krč, 79. Vybíral, 82. Kamas. Rozhodčí: Kotala. Diváci: 205.

UHERSKÝ BROD - SLOVÁCKO B 0:0

Rozhodčí: Líkař. ŽK: Kopilec (U. B.). Diváci: 320.

ZLÍN B - VYŠKOV 2:2 (2:1)

Branky: 36. Slaměna, 40. Hrdlička - 6. Nieslanik, 88. Simr. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: Ngimbi, V. Mlýnek - Pernatskyi, Klesa. ČK: 53. Ngimbi (Z.). Diváci: 115.

ZNOJMO - OTROKOVICE 3:1 (2:0)

Branky: 24. Okleštěk, 29. Moravec, 79. Řehola - 82. Kiška. Rozhodčí: Kulička. ŽK: Blažík - Koňařík, Vašulka, Kiška. Diváci: 310.

Tabulka

Zdroj: Deník/Marie Rodovská

Krajský přebor - dohrávka 15. kola:

DOLNÍ DATYNĚ - HLUBINA 4:0 (1:0)

Branky: 70. a 85. Gistinger, 10. Polášek, 80. Marek, 130 diváků.

Pavel Cirkl (hrající trenér D. Datyní): „Konečně nám to vyšlo. Na našem malém hřišti, které předurčuje k bojovnosti, jsme to zahustili a Hlubina, i když držela míč, neměla, jak se k nám dostat. Chválím obranu, která udržela čisté konto. Konečně jsme začali proměňovat i šance.“

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Pořád máme stejný problém. Nejsme schopni udržet vyrovnanost výkonů, jednou je to dobře, podruhé špatně. Teď to byl druhý případ. Rozhodla efektivita. Datyně se soustředila na obranu, dostala se do pěti šancí, dala čtyři branky. My jsme měli několik možností, dvakrát jsme dokonce zakončovali sami na malém vápně, ale když z toho nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na body.“ (čin, hek)

I.A třída, skupina A - dohrávka 3. kola:

Ludgeřovice - Malé Hoštice 3:0 (3:0)

Branky: 16. Pěntka, 23. vlastní, 46. Zbořil, 150 diváků.