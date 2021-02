Sedmadvacetiletý fotbalista za Hlučín nastupuje od jara roku 2020, předtím dva roky patřil k oporám rýmařovské Jiskry. Zatím toho ale příliš nenahrál. Na vině jsou kromě koronavirové situace také zranění, která se technicky dobře nadanému fotbalistovi bohužel nevyhýbala. A když už se dal dohromady, do zápasů naskakoval spíše z lavičky.

„Určitě nejsem spokojený, především se svými výkony,“ nezastírá Daniel Dydowicz. „Na začátku letní přípravy jsem se hned po karanténě navíc zranil. Mužstvu se pak dařilo, měli jsme asi čtyři nebo pět výher. Já jsem se snažil nějakým způsobem dát dohromady, ale naskakoval jsem většinou jen na pár minut. Pořád to nebylo ono, dalo by se říct, že jsem se do toho kolotoče ve finále ani nedostal, takže je možná i dobře, že podzim skončil dřív a měli jsme pauzu, během které jsem se konečně mohl dát pořádně dohromady,“ nezastírá ofenzivně laděný záložník, který se ale v podzimní části gólově neprosadil.

Zatímco v Rýmařově byl Dydowicz jedním z klíčových plejerů a zahrával většinu standardních situací, v Hlučíně se zatím tak trochu trápí. „Asi žádný fotbalista to nesnáší dobře. Nebo alespoň já jsem rozhodně ten typ, který chce pořád hrát fotbal. Určitě mě štvalo, že jsem nehrál, ale určitě jsem z toho nevinil trenéra. Byla to především má chyba. Nebyl jsem v takové formě, jakou bych si sám představoval,“ přiznává odchovanec bruntálského fotbalu, který prošel také Opavou.

Relativně pozitivně může Daniel Dydowicz podzim hodnotit alespoň z týmového hlediska. Hlučínští přezimovali sedmí, horní patra tabulky MSFL jsou však pořádně vyrovnaná. „Začátek nám určitě vyšel, pak to šlo trochu dolů, i tak si ale myslím, že můžeme útočit na vrchní příčky. Uvidíme, jak to na jaře celé bude, jestli se vůbec bude hrát. Je to ovšem taková blbá doba, já za poslední rok vlastně skoro jen trénuju a dohromady jsem odehrál asi tři zápasy.“

Majitel šesti ligových startů v dresu Slovanu Liberec se v posledních letech snaží nakopnout svou kariéru zpátky směrem k profifotbalu. „Je jasné, že na Premier league už to asi nebude, ale rozhodně nic nebalím. Když se nějaké věci sejdou, chtěl bych si alespoň druhou ligu zahrát,“ upozorňuje sedmadvacetiletý fotbalista. „V zimě jsem si hodně přidával a běhal, řekl bych, že jsem nyní dobře připravený,“ přidává.

Je ovšem otázkou, jestli další starty Dydowicz přidá v dresu Hlučína. Nad jeho pokračováním totiž visí jeden velký otazník. „Sám popravdě nevím, jak to celé bude. Momentálně je celá situace trochu zamotaná. Uvidíme, jak se to dále vyvine,“ řekl závěrem Daniel Dydowicz.