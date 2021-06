/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je sobotních deset hodin ráno, člověk je ještě plný dojmů z pátečního zápasu Česka s Chorvatskem, které náš tým defacto poslalo do vyřazovacích bojů. V tom zazvoní telefon. Polský kamarád žijící nedaleko hranic mi volá s nabídkou, zda s ním nechci jet sledovat večerní zápas Polska se Španělskem na náměstí v Ratiboři.

Reportáž z utkání Eura Polsko - Španělsko | Foto: Deník/Tomáš Chalupa

Rychle se domluvíme, přibereme ještě dva další fotbalové nadšence a před osmnáctou hodinou vyrážíme z Opavy. Do podobně velké Ratiboře přijíždíme se slušným časovým předstihem a do večerního začátku zápasu zbývá ještě více než dvě hodiny. Přicházíme na náměstí, které už se pomalu začíná plnit a všeobecně ve městě panuje dobrá nálada. Úvodní výkop je naplánován na jednadvacátou hodinu, do té doby si čas krátíme ochutnáváním piva z místního pivovaru. Chmelový mok je podáván trochu netradičně v litrových tuplácích. Jeden Pils vyjde na 16 zlotých, v přepočtu zhruba na stovku.