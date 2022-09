Po kliknutí se spustí video.

Srovnatelná výhřevnost s bukem či dubem

O papírové brikety je obzvlášť v letošním roce obrovský zájem, a to nejen kvůli nízké ceně, ale také kvůli dalším výhodám. Co se týče výhřevnosti a doby hoření, jsou totiž papírové brikety mnohonásobně efektivnější než jiné druhy topiva. Výhřevnost papírových briket je srovnatelná s dubovým a bukovým dřevem a jsou tudíž vhodné i jako noční topivo. „Doba hoření se pohybuje v rozmezí od 4 do10 hodin, ale ze zkušeností i po 24 hodinách od posledního přiložení ne zřídka narazíte na stále žhavý popel. Je tomu tak proto, že materiálová hustota brikety je násobně vyšší než hustota dřeva,“ vysvětluje hlavní výhodu majitel firmy. Jako důvod uvádí i to, že přesto, že je briketa z papíru, tak na rozdíl od dřeva neplave na vodní hladině.

Nejlevnější tuhé palivo na trhu

Další obrovskou výhodu papírových briket je, že jsou zdaleka nejlevnější variantou vytápění. Kilogram papírových briket vás vyjde na 5,80 Kč, což při spotřebě 20kg balíku vyjde na 116 Kč denně. „Když uvedu osobní zkušenost, tak jeden 20kg balík vystačí na celodenní plnohodnotné topení,“ uvádí majitel firmy vyrábějící papírové brikety Pavel Šlagorský. Papírové brikety firma dodává v 10kg a 20kg balících.

Velikost vylisovaných briket není vždy úplně stejná, rozptyl šíře se může pohybovat od 3 do 10 centimetrů. Váha průměrné brikety je srovnatelná s váhou půlky balíku kancelářského papíru o 500 listech. Svou velikostí jsou brikety vhodné do všech krbů, kamen i kotlů na tuhá paliva. „Pokud byste chtěli topit peletkami, je nutné pořídit si speciální kotel. Papírovými briketami můžete topit v jakémkoliv krbu, kamnech či kotli na tuhá paliva,“ doplňuje majitel firmy.

Jediná nevýhoda: hodně popela

Jedinou nevýhodou je poměrně vysoké množství zbylého popela. Ten ale zůstává v kompaktní podobě a oproti spalování klasického papíru se neusazuje v komíně. Ani to však nevidí výrobce jako problém, protože popel z papírových briket, jenž spadá do kategorie biomasa, není nutné skládkovat na rozdíl od popela z uhlí. Stačí jej vysypat na kompost či zapracovat do půdy jako hnojivo. Výhody jsou ovšem neoddiskutovatelné. Jsou levnější, mají vyšší výhřevnost, delší dobu hoření a snazší a čistší použití, jelikož se při manipulaci nevytváří mour, jsou bezprašné a bez zápachu.

Domácí lisování výrobce nedoporučuje

Domácí výroba je možná, ovšem vlastnosti domácích papírových briket zdaleka nedosahují vlastností profesionálně vyráběných. „Z diskuzí na našem facebookovém profilu @archivaceskartace mohu tvrdit, že většina diskutujících nemá s domácí výrobou papírových briket dobré zkušenosti, a to v mnoha ohledech. Papírové brikety dlouho schnou a nehoří tak, jak si představovali. Při profesionálním zpracování naopak nejsou potřeba žádná pojiva, mokření, ani následné dlouhé sušení. Vylisování brikety se docílí obrovským tlakem lisu na již vysušený papír a z linky tak vypadne již hotový produkt, který je rovnou připraven k použití,“ říká Pavel Šlagorský. „U našich profesionálně vyráběných briket můžeme garantovat ekologickou nezávadnost a zařazení do kategorie biomasa na základě zkoušek podstoupených výzkumným zkušebním ústavem Plzeň,“ uzavírá téma majitel firmy na papírové brikety.

S profesionálně vyrobenými papírovými briketami tak můžete letos topit nejen na vysokou teplotu, ale i levně, snadno a ekologicky.