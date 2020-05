Dominantou Mnichova je kostel svatého Petra a Pavla a právě pod ním je krypta s asi padesáti mumifikovanými těly místních obyvatel z poloviny osmnáctého století.

Na cestu do podzemí nás bere průvodkyně Michaela Červáková a nutno podotknout, že jde o zcela mimořádnou návštěvu. Do krypty je právě v současně době vstup pro veřejnost zakázán. Paní Michaela se o zdejší podzemí stará nějakých deset let. „O kryptu a mumie pečovala naše babička, a to ještě v době, když jsem chodila do školy,“ vypráví s tím, že babičce je nyní 93 let a chodila jí pomáhat. „Po ní jsem tuto starost o mumie přebrala já.“

Mumiím se zde daří díky příznivému mikroklimatu, suchému a proudícímu vzduchu. Přesto je ale nutné stav pravidelně kontrolovat. „Trochu jsem před časem začala cítit plíseň a zápach, a tak jsem je musela přeskládat, aby se vysušily,“ říká dále průvodkyně, která umí vyprávět také o historii kostela.

Zdroj: Youtube

„Původně byly mumie na hromadě, a tak jsem je dala každou zvlášť a použila i současné palety, aby byla těla samostatně a mohla vyschnout. Teď na ně raději nesahám, aby se nerozpadly,“ pokračuje a dodává, že na mumie se normálně nesahá. „Jediná má práce zde je vymést listí, co sem světlíky napadá a samozřejmě, když to jde a je to možné tak provádět návštěvníky.“

Kromě mumií dospělých měšťanů jsou v podzemí i malé rakve s dětmi a některé z rakví mají malovanou výzdobu bočních stěn.

Do asi dvanáct metrů dlouhé krypty s bočními kobkami se pohřbívalo za deset zlatých až do roku 1784 a dovolit si to mohly jen movitější rodiny měšťanů. Říká se, že je zde pochován i hrabě Jáchym Pachta z Rájova, který byl zajat Francouzi jako rukojmí a v prosinci 1742 v Mnichově zemřel.

Tajemný prostor pod kostelem i v jeho lodi má ale také současnou záhadu. Podle paní Michaely se tu zjevuje postava ženy, která vychází z kobky. Při troše fantazie je její obraz možný spatřit na stěně s opadanou omítkou u zadního vchodu do kostela.

Jedné věci je ale průvodkyni líto. „To, že kostel chátrá a nejsou peníze na jeho nutné opravy.“