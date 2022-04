Petra Dinniková je matkou dvou dětí a manželkou Andreje. Jejím synům je šest a deset let. Na Ukrajině v Kyjevské oblasti řídila autobus. Ruská agrese na její rodnou zem ji vyhnala pryč. „Andrej je tam, nevím kde. Musím se teď o děti postarat sama,“ přiblížila.

Když po třídenní cestě dorazila do Liberce a ubytovala se u známého, nechtěla jen tak sedět. Teď se objevila šance. Dopravci totiž právě ji vyhlíží. Třeba společnost BusLine, která provozuje autobusovou dopravu i na Jablonecku, vyhlásila projekt Ukrajinského autobusového ženského pluku.

„Název trochu připomíná seriály ze sedmdesátých let, ale to byl záměr. Podstatou projektu je připravit se ve všech regionech, kde naše společnost působí, na zapojení Ukrajinek do pracovního procesu v roli řidiček autobusů,“ přiblížil majitel společnosti Jakub Vyskočil.

Nadnárodní společnost Coach & Buses a Umbrella City Lines, která provozuje linky v Libereckém i Ústeckém kraji, je také připravena. „Můžu z lidského hlediska říct, že v případě, že bych se měl na pracovní místo rozhodovat mezi vícero uchazeči, tak bych zájemce z Ukrajiny se stejnými zkušenostmi, které by měl český uchazeč, upřednostnil,“ popsal ředitel společnosti Umbrella Pavel Steiner.

Dopravci se shodují na tom, že uprchlíci před válkou na Ukrajině nemají stejnou startovní pozici jako lidé z Česka, tedy ze země, kde se neválčí. „Uprchlíkům je potřeba více než kdy jindy opravdu pomoct. Navíc oni si dobrého místa opravdu váží, chtějí pracovat a máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti,“ dodal Steiner.

Majitel společnosti BusLine navíc ví, o čem mluví. „Naše rodina odešla v roce 1968 do Švýcarska. Také jsme si prošli uprchlickým táborem, takže tu zkušenost máme. Na co dodnes vzpomínáme s největším dojetím, je způsob, jak se k nám Švýcaři zachovali, že nám umožnili rychle si najít práci, a tím pádem se začlenit a zachovat si důstojnost,“ doplnil Vyskočil.

Část legislativních překážek padla

Pro uprchlíky z Ukrajiny je nutné vyřídit všechny nezbytné legislativní otázky, výuku základů českého jazyka včetně ovládání moderních odbavovacích přístrojů v latince, řidičské průkazy a profesní průkazy. Mnozí Ukrajinci jsou na podobné nároky připraveni. „V Kyjevě jsem řídila autobus i tramvaj. Učím se česky a chci pracovat,“ potvrdila na dotaz Dinniková.

Spousta legislativních překážek legální práce Ukrajinců v ČR již v minulých dnech padla, zatím ale mimo oblast dopravy osob. V tomto sektoru stále platí požadavek na minimálně 185 dní kalendářního roku strávených v České republice. To ukládá zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.