/FOTO/ Státní léčebné lázně Janské Lázně intenzivně pátrají po novém zdroji teplé minerální vody. Do výzkumu zapojily geology a hydrogeology, na projektu spolupracují s Českým inspektorátem lázní a zřídel. Sondují terén, kde by mohly vyhloubit kilometrový vrt. Místo s potenciálním nalezištěm už mají. Objev nového léčivého pramene by znamenal pro lázeňské středisko převratnou událost.

Janské Lázně chtějí najít nový zdroj termální vody o předpokládané teplotě 35 - 36 stupňů. Dosud využívají Janský pramen, umístěný pod velkým bazénem v Lázeňském Domě v hloubce 54 metrů. | Foto: Ilustrační foto: Státní léčebné lázně Janské Lázně

„Pokud bychom narazili na zdroj minerální vody, který by byl uznaný přírodním léčivým zdrojem, znamenalo by to zlomový okamžik pro Janské Lázně. Pro strategický rozvoj lázní by to byla zásadní událost,“ říká ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně Martin Voženílek. Termální vodu o předpokládané teplotě 35-36 stupňů by lázně využívaly do balneologických provozů a bazénů.