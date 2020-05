Podle informací Pražského deníku se navíc vše děje bez souhlasu radnice Prahy 1. Zastupitelka Jaroslava Janderová (ODS) se dokonce v jedné z facebookových diskuzí velmi rozhořčila a k uzavření části Smetanova nábřeží napsala: „Absolutní neschopnost, nevnímání města jako živého celku, fanatické prosazování zelené a sousedské, rozuměj kolektivistické ideologie.“ Podle Janderové se jedná o další pomstu Pirátů a Prahy sobě, jejichž místní organizace přišli i kvůli občanským demokratům o místa radních v této městské části.

Ale bez politických konspiračních teorií je třeba poznamenat, že i některým občanům se chystané opatření, které se dělá i jako podpora restauračních zařízení (konkrétně Kavárny Slavia, restaurace Parnas a bistra SmetanaQ) s ohledem na dopady pandemické situace, zrovna nezamlouvá.

„Úplně se těším, až si tam sednu na 'zahrádku' a okolo stolu mi projede tramvaj. A vkusný plůtek bude? Nebo budou mít mimča a kočárky volnou cestu mezi koleje?“ naráží jedna z facebookových uživatelek ve skupině Praha číslo 1 na fakt, že na rozdíl od loňského podzimu nebude nijak omezen tramvajový provoz na Smetanově nábřeží. Navíc auta směrem od Karlova mostu budou jezdit dál. Posezení tedy nemusí být zrovna příjemné.

Víc prostoru pro lidi v centru

Na druhou stranu se najdou i tací, kteří se vyloženě těší na klidnější ulici s krásným výhledem na Pražský hrad a střechy malostranských paláců. „Koronakrize je stejně jako jakákoliv jiná krize příležitostí zamyslet se, co dělat jinak, než se věci zase vrátí do zajetých kolejí. Stejně jako mnoho moderních metropolí na západ od Prahy využijeme úbytek provozu, abychom centrum města udělali přívětivější pro Pražany, naše spoluobčany z jiných měst, kteří do Prahy v létě přijedou na výlet, a především pro chodce obecně. Chci, aby novým standardem bylo víc prostoru pro lidi,“ uvedl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Uzavírka se bude týkat pouze úseku od Národní třídy po park Národního probuzení a ústí Divadelní ulice. Auta nebudou smět jet po tramvajových kolejích, ale zavřený úsek objedou Divadelní nebo ulicí Karolíny Světlé – což podle kritiků zhorší situaci tamním rezidentům kvůli „ničemu“. Víc aut by magistrátní omezení mohlo přivést i přes řeku na Újezd.

Scheinherr: Kolaps dopravy nehrozí

Avšak podle Scheinherra tyto problémy ani kolaps dopravy v centru metropole nehrozí. „Nepíchli jsme náhodně prstem do mapy. Na Smetanově nábřeží tvoří automobilová doprava menšinových 15 procent. V tramvajích je 33 procent lidí a chodců je zde 52 procent. A ti v našem rozhodování hráli největší roli. Od roku 2009 se zde jejich počet skoro zpětinásobil. Místo se dá snadno objet a nepředpokládáme zásadní dopravní komplikace,“ doplnil Scheinherr. Magistrát v tiskové zprávě doplnil, že se svedením automobilové dopravy mimo Smetanovo nábřeží a Malou Stranu počítá také Plán udržitelné mobility, který schválilo zastupitelstvo, i starší usnesení městské rady a zasupitelstva Prahy 1.

Radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) považuje za symbolické, že k probouzení centra hlavního města po „koronavirovém spánku“ dojde zrovna u parku Národního probuzení. „Chceme sem Pražany přilákat za kulturou, dobrým jídlem a pitím, nebo jen tak na posezení s přáteli a rodinou,“ uvedla Třeštíková.

Jenže v průběhu úterního dne se ozval zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu, podle jehož vyjádření to vypadá na další z mnoha rozkolů v koalici Pirátů, Prahy sobě a uskupení TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

Koalice se opět hádá

„Mrzí mě, že pan Scheinherr nehledá u takto důležitého kroku, který omezuje průjezdnosti centra, shodu s námi jako s koaličním partnerem. Jsem přesvědčen, že na takovémto omezení by se měly dohodnout všechny tři subjekty pražské koalice. Obávám se, že takovýto zbrklý krok může vést k dopravnímu kolapsu v centru Prahy. Zástupci našeho klubu byli připraveni o návrhu odborně diskutovat a přicházeli s vlastním návrhem, aby Smetanovo nábřeží bylo uzavřeno pouze o víkendech a svátečních dnech. Takováto debata bohužel neproběhla," uvedl Jiří Pospíšil, předseda klubu a šéf pražské organizace TOP 09.

Podle lidoveckého zastupitele a exradního pro kulturu Jana Wolfa se dokonce na pondělním jednání dohodlo, že se Smetanovo nábřeží uzavírat nebude. Primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09) požaduje, aby se plánovaný záměr projednal se zástupci radnice Prahy 1. „Vnímáme pozitiva i negativa," uvedl architekt Hlaváček.