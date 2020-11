Před třiceti lety spadly s letadlem tuny cigaret. Přistání do pole bylo hrdinské

/FOTOGALERIE/ Přesně před třiceti lety, 17. listopadu 1990, se zřítilo do pole u Dubence nedaleko Dvora Králové nad Labem ruské letadlo Tupolev 154 společnosti Aeroflot. Na trase ze švýcarské Basileje do Moskvy nevezlo tehdy cestující, ale cigarety Winston. Bylo jich zhruba sedmnáct až osmnáct tun, uložených ve 1217 krabicích. Tolik se jich vmáčklo do druhého nejrychlejšího dopravního letounu na světě, po Concordu. Ruští kuřáci se nedostatkového zboží nedočkali.

Hořící ruské letadlo Tupolev 154 nouzově přistálo v poli u Dubence 17. listopadu 1990. Zbyly z něj trosky. | Foto: Aleš Tauchman

Po třiceti letech se vrátil k události Aleš Tauchman ze Dvora Králové nad Labem, který byl tehdy na místě havárie jako člen dvorského Aeroklubu. Nynější pilot společnosti Smartwings letos v říjnu provedl počítačovou rekonstrukci přistávacího manévru ruských pilotů. Jejich počínání označil za hrdinské. Díky nim nedošlo k obětem na životech. Dokázali přistát mimo obydlenou oblast. Hořící letadlo skončilo v troskách v poli. "Tato událost byla jediná svého druhu na území bývalého Československa ve smyslu nouzového přistání velkého dopravního letadla do terénu, nikoliv pádu či nárazu," říká Aleš Tauchman. Nouzové přistání hořícího ruského dopravního letadla, vyrobeného rok před nehodou a sloužícího k přepravě cestujících, proměnilo půdu u Dubence v cigaretové pole. Na palubě letadla bylo pouze šest členů posádky. Všichni leteckou katastrofu přežili. Se středně těžkým zraněním byli převezeni do nemocnice. Příčinou nehody byl náhodně zapnutý vařič v palubní kuchyňce, kam přepravci nastrkali krabice s cigaretami. Z nebe spadly tuny cigaret Přečíst článek › Podle Aleše Tauchmana si ruští piloti počínali v dané mimořádně složité situaci výborně a díky tomu nedošlo k obětem na životech. "Považuji to za hrdinský manévr pilotů, bravurně zvládnutý. Piloti se trefili přesně tam, kam měli. Nezasáhli obydlenou oblast," zdůrazňuje. "Měli přitom dým v kabině, a to je jedna z nejhorších situací pro piloty. Přestávali vidět, museli otevřít okénka, aby vyvětrali a viděli," poukazuje na kritické chvíle, se kterými se ruští piloti dokázali vypořádat. Zbyly jen trosky "Letadlo nespadlo, nebyl to ani náraz, ale řízený let do země. Při pohybu po zemi došlo k destrukci letadla. Úplně se rozpadlo. Není konstruované na přistání v oranici, v měkké, rozorané hlíně. Cigarety byly rozmetané po celém poli," popisuje Tauchman, který je odborníkem: na typu TU 154 pracoval jako technik u bývalé vládní letky. Je vystudovaný inženýr na ČVUT v Praze v oboru letadlová technika. V roce 1999 začal pracovat pro Travel Service, dnešní Smartwings, kde nejprve řídil technický úsek. Postupně se dostal k létání. Pilotuje od roku 2004 dodnes. FOTO: V Trutnově hořelo v paneláku, požár zničil jeden pokoj v bytě Přečíst článek › Letadlo mělo původně nouzově přistát v Praze, nakonec ale skončilo v poli nedaleko Dvora Králové nad Labem. Stroj TU 154 byl vyrobený v roce 1989 a používal se pro přepravu cestujících jako náhrada za původní plánovaný letoun nákladové verze. Posádku letadla tvořili kromě čtyř stabilních členů - velitele letadla, druhého pilota, navigátora a palubního inženýra, další dva členové posádky - pověřující zástupce velitele letky a palubní operátor, odpovědný za náklad. Jednalo se o stejný typ letadla, který využívali čeští vládní představitelé, včetně prezidenta Václava Havla. Tupolev 154 vezl i české hokejisty z památné olympiády v roce 1998 jako slavný Nagano expres. "Bylo to tehdy hodně rozšířené ruské letadlo, jehož vývoj začal v 60. letech. Skutečně se jednalo o druhé nejrychlejší dopravní letadlo na světě. Dnes nelétá, ani nemůže. Nesplňuje kritéria hluku, spotřebuje hrozně paliva oproti dnešním strojům. Pro porovnání: na Kanárské ostrovy doletěl Tupolev 154 o 40 minut dříve než Boeing 737, ale měl dvojnásobnou spotřebu," přibližuje Aleš Tauchman. FOTO: Jako nad mořem. Cesta lanovkou nabídla zajímavé pohledy Přečíst článek › V době havárie ruského letadla mu bylo 25 let. Počítačovou rekonstrukci sestavil letos v říjnu. "Už jsem o tom uvažoval delší dobu. Pomohla k tomu situace s covidem, kvůli které nemůžeme létat. Měl jsem proto čas, abych se k události po třiceti letech vrátil. Je to vyloženě moje soukromá záliba," vysvětluje. "V dřívějších příspěvcích, jak vizuálních tak novinových, se jejich autoři zaměřili spíše na sběr cigaret, než na samotné nouzové přistání. Událost mě stále zajímá, protože dopravní letadla jsou mojí profesí," dodává. FOTO: Úrodný rok dvorského safari parku pokračuje. Narodil se tam vzácný hrošík Přečíst článek › Místo nehody tehdy fotil z letadla. "Týden po události jsme se tam vydali s kamarádem z Aeroklubu Dvůr Králové Luborem Schwarzem. Nafotili jsme místo z pozice přistání, aby bylo vidět pole a první stopy, kde se letadlo dotklo země a byla vidět celá dráha přistání. Nyní jsem naskenoval staré fotky, aby nezůstaly v šuplíku a zakreslil trajektorii, kudy probíhal pohyb po zemi," říká Aleš Tauchman, pilot ze Dvora Králové nad Labem.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu