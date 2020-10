Více než týden po ekologické katastrofě na řece Bečvě, při které unikl do vody jedovatý kyanid a zabil desítky tun ryb, policie stále nemá viníka.

Kriminalisté našli v katastru Juřinky na Valašskomeziříčsku výpusť, ze které jed unikl. To je vše.

Největší „podezřelý“ podnik vinu opakovaně odmítá. Ve vyjádření pro Deník jeho zástupce vysvětlil, že není technicky možné, aby ze závodu kyanid unikl.

Chemička: Kyanid nevyrábíme ani neskladujeme

Už druhý den po havárii nebylo ve Valašském Meziříčí, kde na okraji města zpracovává firma DEZA dehet a benzol, mnoho pochybovačů o viníkovi katastrofy. Postupně se na sociálních sítích začaly objevovat pochybnosti. Kauza přerostla také v nástroj při předvolebním boji do krajských zastupitelstev.

Mluvčí holdingu Agrofert, pod který DEZA patří v úterý (29. září) Deníku sdělil, že závod stále důrazně trvá na tom, že není původcem úhynu ryb v Bečvě.

„DEZA čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává ho, nepoužívá ho, neobchoduje s ním a ani ho nijak neskladuje. V závodě neexistuje žádný zásobník kyanidu, z kterého by tato látka mohla do řeky uniknout. Je proto technicky nemožné, aby látka tohoto charakteru do Bečvy unikla a způsobila ekologickou katastrofu takového rozsahu,“ sdělil Karel Hanzelka.

Zároveň uvedl, že kyanidy jsou ve společnosti DEZA jednou ze sledovaných položek při vypouštění odpadních vod, kde se po zpracování dehtu objevují ve stopovém množství.

„Zdůrazňuji ve stopovém množství. Jedná se o komplexně vázané kyanidy, které jsou výrazně méně toxické než volně vázané,“ vysvětlil.

Podle Hanzelky vypustila DEZA v roce 2019 celkem 937 956 metrů krychlových odpadních vod, které dohromady za rok obsahovaly 93,5 kilogramu množství kyanidu.

„Kyanidu, vázaného v méně toxické, komplexní formě. Tyto hodnoty splňují maximální přípustné množství podle integrovaného povolení. Lze z toho jednoduchým výpočtem vyvodit, jaké množství kyanidu průměrně připadá na jeden kubík odpadní vody,“ dodal mluvčí holdingu.

Podle české informační agentury životního prostředí – Cenia, která je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR pochází z DEZA následující množství kyanidu:

za rok 2019 vypustila DEZA do vody 93,5 kg kyanidů

2018: 60,4 kg

2016: 199 kg

2015: 125 kg

zdroj portal.cenia.cz

Vyústění v katastru Juřinky

Masivní úhyn ryb v Bečvě řeší vsetínští kriminalisté. Policie ve svém vyjádření ze sobotního odpoledne uvedla, že se jim podařilo zjistit vyústění kanálu, ze kterého kyanid do řeky vtekl.

„Na tento kanál je napojeno mnoho společností a kriminalisté teď zjišťují, ze které mohla nebezpečná látka do řeky uniknout,“ uvedli na svém oficiálním twitteru.

Mluvčí DEZA v souvislosti s touto informací redakci Deníku upozornil, že výusť závodu není výustí „mnoha společností“.

„DEZA má samostatnou výusť vyčištěné odpadní vody, na kterou není napojena žádná jiná společnost,“ prohlásil Karel Hanzelka.

V úterý informaci o nalezeném kanálu rozšířila policejní mluvčí Lenka Javorková.

„Aktuálně už víme, že výpusť kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru Juřinky na Valašskomeziříčsku. Dále provádíme úkony trestního řízení s cílem případ nejdříve objasnit. Až to bude možné, sdělíme další informace,“ řekla Deníku policejní mluvčí.

Bečva protéká katastrem Juřinky v délce bezmála šesti set metrů. Podle ředitele společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín Romana Pilaře jsou v tomto úseku tři až čtyři výustě.

„Vodovody a kanalizace spravují dvě z nich. Jedna je odtok z čističky odpadních vod ve Valašském Meziříčí, kde jsou vyčištěné městské odpadní vody. Druhá je odlehčením dešťových vod před nátokem na čistírnu. Z té nic nevytéká, funguje jen v dešti,“ vysvětlil.

„Ani v jedné nebyl v inkriminovanou dobu zjištěný žádný problém. Tato katastrofa je gigantických rozměrů. Nebude vůbec jednoduché určit viníka,“ uzavřel Pilař.

Výskyt kyanidů v Bečvě je jednou z největších ekologických havárií na Moravě za poslední roky. Výše škody je odhadována na desítky milionů korun. Znečištění, které vypuklo v neděli 20. září, zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy až po Přerov. Kontaminační mrak po sobě zanechal mrtvou řeku, uhynuly desítky tun ryb.