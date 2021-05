Propagovat české lázně na Britských ostrovech si dala za cíl agentura Czech Tourism. Lázně jsou pro ní hlavním „vývozním artiklem“, zaměření na Británii a Irsko pobídla pandemie. „Britské ostrovy a Irsko nejsou typickým zdrojovým trhem pro české lázně, nicméně lázeňství patří k produktům, které zde agentura CzechTourism kontinuálně propaguje. Zvláště v dnešní složité době, kdy jsou lázně velmi citelně zasaženy totálním výpadkem zahraniční klientely, hledají cesty k novým nebo ne zcela tradičním trhům,“ vysvětluje záměr mluvčí agentury Ivana Vejvodová.

Ve Velké Británii se od začátku pandemie nakazilo téměř 4,5 milionů lidí. Podle dat britské vlády nemoci podlehlo téměř 152 tisíc. Sousední pětimilionové Irsko mělo nakažených čtvrt milionu obyvatel, na covid zemřelo k pěti tisícům lidí. V případě, že budou chtít podstoupit rekonvalescenci v lázních, mají k tomu u nás podle Czech Tourism nejlepší podmínky.

„Tradice české lázeňské léčby postavená na využití přírodních léčivých zdrojů s indikací například právě pro dýchací, pohybová nebo neurologická onemocnění, představuje výhodu, kterou české lázně mohou po prodělání nemoci covid-19 nabídnout řadě pacientů,“ poznamenává Vejvodová.

Pokud by se kampaň vydařila a obyvatelé ostrovů našli do českých lázních cestu, bude to pro rozvoj zahraniční turismu u nás velký úspěch. Podle dat Českého statistického úřadu tato ostrovní klientela totiž tvořila v roce 2019 jen necelé jedno procento všech zahraničních lázeňských hostů. Celkem jich přijelo do České republiky ale téměř půl milionu a obsadili tak sedmou příčku co do počtu turistů.

Vyhovět a trefit se jim do vkusu ale nebývá jednoduché. „Britové jsou nároční cestovatelé, nejčastěji cestují za sluncem, tzv. „Sun and Sea“ holidays. V posledních letech se ale objevuje i zájem o pobyty v přírodě se sportovními aktivitami,“ přibližuje mluvčí agentury. „Ve vztahu k České republice preferují krátkodobé pobyty, tzv. „city breaks“, s orientací na zážitky s převahou návštěv památek. Česká republika je pro ně synonymem pro Prahu a gastronomické zážitky spojené s pivem,“ pokračuje. Přednost dávají především kvalitnějšímu luxusnímu ubytování, což představují především čtyř až pětihvězdičkové hotely.

Zahraniční kapitál i potíže

Lázeňští hosté - cizinci pro některá města znamenají nejen příliv zahraničního kapitálu, ale také problémy. Klientela z arabského světa se dostávala v minulosti do střetů s obyvateli Teplic, rozmíšky zapříčinil především jiný názor na udržování veřejného pořádku nebo přítomnost psů v českých ulicích. Obyvatelé západočeských měst zase leckdy museli zkousnout zkupování nemovitostí Rusy a nával pověstného východoevropského kýče jak do architektury, tak do obchodů.

Nová klientela z Britských ostrovů by ale podle všeho vadit nemusela. „Mně by nevadili. Jsou nám kulturně podobní, chápu je jako kultivovaný nehlučný národ, který akorát nemá zálibu v dobrém jídle. Což bychom je tu mohli naučit,“ myslí si Romana Vaňková z Karlových Varů.

Nalákat novou klientelu bude důležité i čistě z ekonomického hlediska. Co nezabila na západě Čech pandemie, může dokonat kauza Vrbětice. Poškození vztahů se do lázeňství promítne i podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (STAN). „Dopad na náš kraj a zejména naše lázeňská města se nepochybně projeví. Ne teď hned, kdy je mobilita vzhledem ke covidu mezi zeměmi nemožná, ale určitě to může ovlivnit budoucí restart lázeňství, kde je ruská klientela historicky po staletí významným segmentem našich lázních,“ uvedl před časem pro Deník hejtman. Lázeňství zaměstnává jen v Karlových Varech více než pětinu všech zaměstnanců.