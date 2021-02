Špagety k snídani? Nezvyklé. Ale přesně ty si připravila desítka studentů litoměřické Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb. I když teď nemůžou vařit společně ve školní kuchyni pod dohledem učitele, o odborné rady nepřišli. Učitel gastrooborů Ladislav Pertl je totiž svolal na on-line hodinu vaření. S živou výukou na kameru začal v lednu, když bylo jasné, že se studenti opět na delší dobu nevrátí do škol.

Těstoviny a voda byly tentokrát základními surovinami, s nimiž se Aleš, Aneta či Barbora a další pustili do společného vaření ze svých domácích kuchyní. Doplnili to olivovým olejem, česnekem, chilli papričkou a petrželkou.

Kdy se tam přidává olej? Česnek restovat na sucho? A ty papričky celé nebo z mlýnku? To byly otázky, kterými studenti Pertla častovali. Pohotově jim odpovídal, zatímco sám vařil a popisoval, jak na to. Probrat stačili i nejnovější zprávy, kde se mluvilo o otevření větší části škol až s Velikonocemi. Radost z toho neměl asi nikdo.

17letá Nikola z Terezína snědla špagety k snídani spolu s tátou. Distanční výuku vaření pokládá za znouzectnost. „Ve škole je to něco jiného. Je to o komunikaci. Stojíme vedle sebe, pan učitel může víc poradit,“ zhodnotila dívka. Podobně to vidí stejně starý Michal z Roudnice, který si těstoviny nechal až na oběd.

Učitel Pertl je kutil, naposledy s tatínkem doma ve Bžanech na Teplicku vyrobili karavan. Technickou zručnost projevil i před zahájením on-line výuky: vyrobil si speciální držáček na mobil, kterým vlastní vaření natáčí a střídá při tom perspektivy, aby studentům nic důležitého neuniklo.

Před špagetami vařili vajíčka. Podobnou úspornou linii chce učitel držet i dál: myslí na sociálně slabší rodiny studentů i ty, které jsou v karanténě a nemůžou na nákup. Ještě loni pro své žáky natáčel video-lekce, to ale přestalo stačit. „Stěžovali si, že se nevidíme. Tak teď máme živý kontakt aspoň přes obrazovku,“ vysvětlil Pertl.

Jsme připraveni vzdělávat, zní ze školy

Na litoměřické střední škole mají brzy přijímačky. Hlásit se tam školáci můžou ještě do konce února. Na další studenty se ve čtyřletém oboru s maturitou s názvem hotelnictví a turismus těší. „Jsme připraveni vzdělávat i v této době. Ostatně po prázdninách nebo aspoň příští rok už může být všechno jinak,“ zmínil Pertl.

On-line teď není v gastru pouze věc školní výuky. Sobotní večeři si přes kamery můžou zájemci udělat s kuchaři severočeské restaurační sítě Lagarto. Poslední stream sledovaly desítky lidí. Suroviny si seženou podle seznamu sami nebo je koupí už kuchařsky připravené a zavakuované do balíčku z e-shopu podniku.

Šéfa firmy s šesti pobočkami, Mostečana Jana Hawelku, inspirovala pražská síť Ambiente. „Není to primárně o tom, aby lidé sami vařili. Podstatou je, že se můžou dívat, jak se vaří v profesionálních kuchyních,“ vysvětlil. Kontakt se zákazníky, které teď moc nevidí, je vzpruhou i pro personál.

Teplický podnik Gastro Šafrán se běžně specializuje na zajišťování cateringu při velkých akcích. Když přišla epidemie, provozovatelé si otevřeli kamenný i virtuální krámek. Tady nabízejí občerstvení i profi kuchyňské nástroje. Pokud protiepidemický systém dovolí, lidé si můžou pozvat domů kuchaře z podniku, ti samozřejmě dodržují patřičnou hygienu.

Zákazník se může ke kuchařům ve vlastní domácnosti připojit, o to je prý velký zájem. „Hrubou přípravu si uděláme u nás, čisté hezké vaření děláme u lidí doma s naším inventářem,“ vylíčil Tepličan Lukáš Krepčík. S Ústečanem René Tichým tak vařil naposledy před Vánoci, kdy se lidé mohli ještě scházet ve větších skupinách.

Teď se v podniku chystají na přípravu valentýnského menu. Zájemcům můžou dodat nasáčkované a namiskované potraviny, návod na jejich dohotovení pak lidé najdou ve videích na Facebooku Šafránu. „Doma si zákazník může pokrm jen složit a zregenerovat. A udělat tu parádu bez většího vaření a kouře,“ popsal Krepčík.