Policie v úterý upřesnila, že smrtící jed se do řeky dostal výustí, která se nachází v katastru valašskomeziříčské části Juřinka. V úterý ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín Roman Pilař Deníku potvrdil, že dvě z výustí spravuje VaK Vsetín, ani v jedné však nebyl problém.

Veronika Davidová z valašskomeziříčské radnice na dotaz redakce odpověděla, že na pravém břehu spojené řeky Bečvy se nachází několik výústních objektů. „Některé jsou ve správě VaK Vsetín, jedna výusť je kanalizační sběrač vedoucí až z Rožnova pod Radhoštěm,“ přiblížila.

Pokud se jed do řeky dostal právě z této výustě, rozšířilo se pátraní policie dalším směrem. Obě města jsou od sebe vzdálená asi patnáct kilometrů. Propojuje je kanalizace, která končí v areálu bývalé Tesly.

Mnoho podezřelých

Podle webového portálu znecistovatele.cz, který spravuje společnost Arnika, zabývající se ochranou životního prostředí, je na trase mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím nejméně deset fabrik. Ty by mohly být na danou kanalizaci napojené.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm tuto možnost nevyloučil. „Roura, která vede z bývalého areálu Tesly do Valašského Meziříčí je skutečná, to musím potvrdit. Jestli jí ovšem přitekl jed z Rožnova, to nevím. Řada firem po cestě i firem meziříčských je na ni napojená,“ nastínil.

O možném původci otravy nechce polemizovat. „Dokud policie neukáže na viníka, nemůžu spekulovat nad tím, jestli je nebo není z Rožnova. Nemám ani žádnou oficiální informaci, že by jed pocházel z Rožnova,“ dodal Holiš.

Policie případ vyšetřuje jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Případnému pachateli hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Únik kyanidu z Tesly v roce 1979



Dne 24. 4. 1979 z nedostatečně zabezpečeného objektu galvanizovny a chybnou manipulací došlo k úniku mědící kyanidové lázně (64 kg kyanidů) z n. p. Tesla Rožnov pod Radhoštěm do řeky Bečvy.



Neodbornou manipulací došlo k vystříknutí nepřímo ohřívané lázně na podlahu galvanizovny, obsluha podlahu spláchla a látka se dostala do kanalizace a netěsností v ní do Olšovského potoka.



V úseku 7 kilometrů došlo k totálnímu úhynu ryb, po nezbytnou dobu byl odstaven odběr vody pro Valašské Meziříčí. Koncentrace kyanidů v Bečvě byla 3,2 mg/l.



Jiná podobná havárie na Bečvě



Dne 18. 3. 1979 došlo k úniku 33, 5 t leteckého petroleje u Ústí u Vsetína ze dvou převržených železničních cisteren do potoka Senice a dále do Vsetínské Bečvy (zhruba 4 km nad prameništěm Vsetín Ohrada). Byly zastaveny vodárenské odběry Vsetín, Jablůnka, Valašské Meziříčí a krátkodobě i Hranice a Přerov. Sanace prameniště Vsetín byla provedena vypouštěním závlahových rybníků a příkopů a proplachem čistou vodou z nezasaženého přítoku Bečvy. Vysoká postupová rychlost znemožnila jakýkoliv účinný záchyt (v Senici byl v době havárie průtok 15 m3/s) plovoucích ropných látek, vyšší průtok způsobil dostatečné naředění. Příčinou úniku (cisterny byly nepoškozeny) byla netěsná uzavírací víka v horní části cisteren, která nebyla po naplnění řádně uzavřena.



Zdroj: Česká inspekce životního prostředí