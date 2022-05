„Dnes v odpoledních hodinách bylo proti třiasedmdesátiletému muži zahájeno trestní stíhání a byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. Dle trestního zákoníku mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody od 15 do 20 let, případně výjimečný trest. V současné době se obviněný nachází v policejní cele, kdy nadále probíhají další procesní úkony,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle provozovatelů prodejny v sousedství ji měl zranit pravděpodobně v oblasti krku. „Pořezal ji. Nic, žádný křik nebo něco takového, jsme neslyšeli. Trvalo to chvíli, pár minut,“ popisovali v sobotu dopoledne. „Jestli chtěl peníze, to nevíme. Viděli jsme ho, jak šel po chodníku, vypadal jako by byl opilý. Snad to paní přežila. Krve bylo hodně,“ uvedli.

Těžké poranění hlavy

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové byla žena ve velice těžkém stavu s poraněním hlavy převezena do Fakultní nemocnice Olomouc. „Byla zajištěna na umělé plicní ventilaci, byla v bezvědomí. Jednalo se o těžké poranění hlavy, krvácející stav,“ sdělila.

Žena je nyní hospitalizovaná na neurochirurgické jipce. „Stav je vážný,“ uvedl v sobotu před polednem mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

Policie hned zahájila rozsáhlé pátrání po násilníkovi. „Byly okamžitě nasazeny veškeré síly a prostředky a muže podezřelého z napadení se nedlouho poté podařilo zadržet. V současné době probíhají procesní úkony a zjišťují se další okolnosti tohoto závažného skutku,“ sdělila Miluše Zajícová. V souvislosti s případem již policie zahájila úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin pokus vraždy.