Prodej potvrdil současný majitel Richard Horký. „Je to moje osobní rozhodnutí. Jde o zcela soukromý projekt bez jakýchkoliv dotací. Žádné další informace k tomu nebudu poskytovat,“ uvedl podnikatel.

O tom, zda zámek koupit, nyní uvažují dukovanští zastupitelé. „Pan Horký nám nabídl odkup zámku na základě předkupního práva. Snažíme se na tom pracovat a nějak to řešit. Část zastupitelů o tom nechce vůbec slyšet, většina zastupitelů je ale pro. Hlavní otázkou ovšem zůstává prodejní cena, představa výše kupní ceny se u jednotlivých členů zastupitelstva velmi výrazně liší,“ sdělil starosta Dukovan Miroslav Křišťál.

Pokud se obec pro koupi rozhodne, ovlivní to v následujících dvou letech některé plánované investiční akce. „Jedná se o vysokou prodejní cenu, která se pohybuje v desítkách milionů. Byl by to pro nás značný zásah, rovná se to zhruba třem rokům investičních peněz obce,“ vyčíslil Miroslav Křišťál.

Podle jeho slov by si obec po dlouhé době musela vzít úvěr, aby mohla zámek zaplatit. „Nezvládli bychom to ufinancovat, takže zhruba na padesát procent té kupní částky bychom si vzali úvěr a zbytek dofinancovali nějak z vlastních zdrojů,“ nastínil starosta.

Hlavním cílem je udržet zámek přístupný pro místní i turisty. „Myslím si, že je pořád lepší využívat zámek pro výstavy, galerie, vítání občánků a další kulturní akce, než aby tu byl, ale zavřený a nepřístupný. Přes léto by mohly fungovat prohlídkové trasy, kde by mohli studenti provádět a měli by brigádu. Otevřít prohlídkovou trase by zřejmě není problém, ale na provozování hotelu a restaurace si netroufáme. Navíc tomu moc nenahrává ani současná doba,“ komentoval Miroslav Křišťál.

Přístupný zámek by chtěli mít i lidé z okolí. „Na zámku jsem jednou byla v rámci koncertu festivalu Petra Dvorského. Moc se mi tam líbilo. Restaurace navíc měla dobré menu, takže bych se tam určitě chtěla někdy vrátit a podívat se na prohlídkovou trasu,“ mínila turistka Marie Chytková z nedalekých Myslibořic.

Pronájem hotelu a restaurace

V případě že by obec zámek odkoupila bude hledat někoho, kdo by si hotel a restauraci pronajal. „Sami jej určitě provozovat nebudeme. V zámku a jeho křídlech je vybavený hotel včetně restaurace. V areálu je ale i budova bývalých stájí a veterinárního sálu, takže je možné i rozšíření, například co se týče ubytovací kapacity,“ přemítal Miroslav Křišťál.

Obec má vymyšlené i jiné využití pro zatím nevyužité budovy v areálu zámku. Pokud by investor nechtěl rozšiřovat, daly by se tam udělat startovací byty nebo dům s pečovatelskou službou. Někteří navrhovali, aby se tam přesunul obecní úřad. Osobně jsem ale zastánce toho, aby úřad zůstal v historické budově, kde sídlí nyní. Navíc nám už firma zpracovává studii pro projektovou dokumentaci k plánované rekonstrukci,“ dodal starosta Dukovan.

Klasicistní zámek v Dukovanech

- byl postavený roku 1790

- je chráněný jako kulturní památka

- po zestátnění sloužil sociálním účelům

- sídlila zde veterinární ordinace a školící centrum

- po revoluci zámek získala obec, několikrát jej zkoušela prodat

- podařilo se v roce 2016, kdy se majitelem stal podnikatel Richard Horký

- nový majitel v zámku vybudoval hotel a restauraci, vznikla i jedna prohlídková trasa