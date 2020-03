„Mám velké obavy, jak to v současné době dopadne, když se oteplilo klima a léta jsou velice horká. Pochybuji o tom, že se náhradní výsadba ujme a zvládne se uzalévat,“ svěřila se například Blažena Ondrová.

Celkem má z bažantnice zmizet 565 stromů a další dřevnaté porosty z devatenácti tisíc metrů čtverečních. Tedy ze zhruba čtvrtiny plochy bažantnice. Náhradou má být výsadba 813 stromů a ošetření desítek těch stávajících. „Nesouhlasíme s projektem revitalizace bažantnice. V dnešní době je potřeba chránit každý zdravý strom. Vzhledem k úbytku včel je žádoucí zachovat co nejvíce kvetoucích stromů. Velké kácení, se kterým projekt počítá, povede k dalšímu vysoušení krajiny,“ prohlásila předsedkyně spolku Robinia Jana Lukešová. Sdružení kritizuje zejména to, že k zemi mají jít i mladé stromy.

Podle radnice mají dřevorubci v první fázi do konce března odstranit 130 nepůvodních invazivních dřevin, a to kvůli tomu, že brání přístupu světla a růstu korun dalších stromů. „Zjistilo se rovněž napadení kůrovcem a hnilobou u některých dřevin, tudíž dojde k jejich odstranění,“ uvedla mluvčí radnice Žaneta Jančaříková.

Cílem tříletého dotovaného projektu s náklady téměř 7,5 milionu korun je obnovení části lužního lesa. Plánované zásahy mají mít pozitivní vliv na řadu chráněných druhů brouků, především krasce dubového, který patří mezi kriticky ohrožené. „Nejen to. Revitalizace má prosvětlit bažantnici i ochránit pozemky v sousední zahrádkářské kolonii před padajícím větvemi,“ dodal místostarosta Pavel Bouda.

Jak doplnil starosta Petr Kolář, v současnosti to v bažantnici vypadá jako v pralese. „To samozřejmě nesplňovalo kritéria bezpečnosti, památkové péče a ochranářů. Území je totiž složité tím, že je tam maximální možná ochrana jak z hlediska přírody, tak památkové péče. Musí volit kompromis tak, aby park byl funkční a mohla do něj veřejnost,“ uvedl starosta.

V současnosti ale město nedoporučuje vstup do bažantnice kvůli hrozícímu nebezpečí při kácení. „Tyto práce by měly skončit zhruba do tří týdnů, což by mohla být dobrá zpráva pro sběrače medvědího česneku,“ dodala mluvčí radnice.